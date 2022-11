Alvéole récolte 8 millions $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en bourse.

L’entreprise poursuivra sa croissance internationale

Photo d'archives

La jeune pousse montréalaise Alvéole vient de recevoir un investissement de 8,1 millions $ de la part de la firme torontoise Round13 Capital. Fondée en 2013 par Alexandre Mclean, Alvéole aide les gestionnaires d’immeubles à installer des ruches et des habitats pour les abeilles. L’entreprise est déjà présente dans 40 villes situées dans six pays.

Des rachats d’actions par millions

Le Canadien National a été l’entreprise québécoise qui a investi le plus, en dollars, dans le rachat de ses propres actions en octobre, y consacrant 377 millions $. Suivent Alimentation Couche-Tard (315 M$), Metro (57 M$) et Power Corporation (20,5 M$). La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé cette semaine l’instauration, en 2024, d’une taxe de 2 % sur les rachats d’actions, une mesure qui touchera particulièrement le secteur des hydrocarbures. L’objectif ? « Nous assurer que les grandes entreprises paient leur juste part. Cela va aussi les inciter à réinvestir leurs bénéfices dans leurs travailleurs et au Canada », a dit Mme Freeland.

Hopper amasse 128 M$ de plus

Hopper a annoncé cette semaine, dans un communiqué publié uniquement en anglais, avoir reçu 96 millions $ US (128 M$ CA) de la part de Capital One. La banque américaine avait déjà fait un investissement du même ordre dans Hopper l’an dernier. L’entreprise fondée en 2007 par Frédéric Lalonde propose notamment une application de réservation de billets d’avion.

Un gain de 515 000 $ pour un cadre du CN

Photo courtoisie

Le chef de la direction financière du Canadien National, Ghislain Houle, a encaissé un profit de plus de 515 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du transporteur ferroviaire montréalais, la semaine dernière. Le titre du CN est en hausse de plus de 5 % depuis le début de l’année.

Il achète du Dorel

Le vice-président aux ventes et au marketing de Dorel, Jeffrey Segel, a acheté pour près de 245 000 $ d’actions du fabricant montréalais, cette semaine. Le titre de Dorel a reculé d’environ 30 % au cours des 26 dernières semaines. M. Segel est l’un des fondateurs de Dorel, qui fabrique des produits pour enfants (marques Cosco, Safety 1st, Maxi-Cosi) et des meubles.

Alain Bédard exerce (encore) des options

Le grand patron de TFI International, Alain Bédard, a empoché plus de 7,3 millions $ la semaine dernière, en exerçant des options de l’entreprise de camionnage. Depuis le début de l’année, les gains que M. Bédard a encaissés de cette façon dépassent les 25 M$.