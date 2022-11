Ovnis, drones ou autres? : craintes pour la sécurité des centrales nucléaires

Le regain d’attention à l’égard des ovnis a entraîné des préoccupations envers la sécurité des centrales nucléaires au Canada.

Dans une lettre officielle, divulguée en juin dernier, un haut fonctionnaire du gouvernement canadien révélait que la présence possible d’ovnis ou de drones près des centrales en Amérique du Nord devait être prise en compte.

« Il s’agit d’une question importante que mes collègues et moi, au ministère des Ressources naturelles, [prenons] très au sérieux », écrit le sous-ministre John Hannaford.

Au Canada, c’est le ministère des Ressources naturelles qui est responsable de la sécurité nucléaire.

Dans sa lettre, M. Hannaford fait état de la nécessité d’une collaboration accrue avec les autorités américaines pour s’assurer de la sécurité des installations nucléaires face aux ovnis.

« Étant donné nos priorités communes en matière de sécurité nucléaire et de sécurité des installations nucléaires, et l’intérêt grandissant pour les PANI [phénomènes aériens non identifiés] aussi bien au Canada qu’aux États-Unis, la CCSN [Commission canadienne de sûreté nucléaire] s’est engagée à soulever la question avec sa contrepartie américaine et à partager toute information [avec elle]. »

La lettre de M. Hannaford était adressée à un député fédéral du Manitoba, Larry Maguire, qui a fait de la question des ovnis son cheval de bataille.

Photo d'archives, Agence QMI

Des drones ?

Au printemps dernier, en comité parlementaire à Ottawa, M. Maguire s’était inquiété de la présence potentielle de drones ou d’ovnis près des centrales nucléaires canadiennes. Il avait alors demandé des explications au sous-ministre Hannaford.

Le député conservateur considère la lettre du haut fonctionnaire comme un signe que le phénomène des ovnis est pris au sérieux.

« La plus grande barrière contre la compréhension du phénomène [des ovnis] est la stigmatisation qui l’entoure. Il est encourageant de voir qu’elle commence à diminuer et que le phénomène soit reconnu publiquement et étudié », explique-t-il en entrevue.

Spéculations

Son intérêt, confie-t-il, pour les ovnis a commencé après la diffusion des vidéos de la marine américaine en 2017.

Mais le député précise qu’il ne privilégie aucune hypothèse concernant leur origine. « Sans davantage d’information, je ne crois pas que l’on doive spéculer sur leur origine », note-t-il.

Il souhaite surtout que le Canada enquête de façon plus systématique sur les observations d’ovnis pour essayer de mieux comprendre la nouvelle résurgence.

Photo d'archives, Agence QMI

Présentement, les observations d’ovnis sont consignées dans une base de données de Transports Canada, qui recense tous les incidents liés au domaine de l’aviation au pays, mieux connue sous son acronyme anglophone, CADORS.

Pas de signalement obligatoire

Toutefois les signalements d’ovnis ne sont pas obligatoires au pays et aucune enquête de suivi n’est effectuée, à moins qu’il y ait eu obstacle à la navigation aérienne, ce qui est rare.

Le député Maguire souhaiterait que les signalements fassent l’objet de suivis plus systématiques pour qu’on puisse se faire un portrait plus complet du phénomène.

Le Canada a déjà été beaucoup plus actif en la matière. De 1968 à 1995, le Conseil national de recherches du Canada, assisté par la GRC, a enquêté sur plus de 9000 cas de signalements d’ovnis.

L’expert canadien des ovnis Chris Rutkowski a d’ailleurs consacré récemment un livre à ces dossiers oubliés.