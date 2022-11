Deux stars du e-com se serrent les coudes

Deux entreprises à succès de l’univers du commerce électronique au Québec, les sociétés Wiptec et Intelcom Courrier, viennent de décider d’unir leurs forces et ainsi mieux se prémunir contre une concurrence de tous les instants qui ne faiblit guère.

L’entente fut confirmée au Journal par les directions des deux étoiles locales, au cours des derniers jours. Elle n’a entraîné aucun échange d’actions ni la moindre modification de l’actionnariat des deux sociétés.

Mais plutôt une impression commune d’avoir fait ce qu’il fallait et une volonté ferme de continuer de collaborer, autant que faire se peut ce faisant, au renforcement de l’écosystème logistique du Québec, en concurrence féroce contre celui de sa voisine ontarienne.

« Un partenariat entre nous deux était tout naturel, affirme Martin Ball, président de Wiptec. Dès notre implantation à Longueuil, nous avions Intelcom dans la mire. Nous avons fini par discuter et conclure rapidement que nous avions chacun à gagner d’un tel rapprochement. »

Wiptec se spécialise dans la gestion et la préparation des commandes faites en ligne par les consommateurs. Ses clients, parmi lesquels on retrouve les Lolë, Bentley et Wayfair, retiennent ses services pour préparer leur marchandise avant qu’elle soit acheminée à leurs clients par l’intermédiaire d’une entreprise de livraison.

L’alliance signée avec Intelcom lui permet maintenant d’offrir à ses clients de gérer aussi la livraison directement de ses centres de préparation de commandes, sans passer par un centre de tri d’un transporteur tiers, qu’on parle de Postes Canada ou de FedEx, par exemple.

Un « win-win »

De son côté, Intelcom, déjà au sommet de son art de la livraison rapide partout au Canada, avec des clients majeurs tels que Amazon, Altitude-Sports et Simons, gagne du coup avec Wiptec la possibilité d’accroître son carnet de commandes de quelque 80 millions de colis par année.

Une occasion qui tombait à point pour l’entreprise de livraison montréalaise, laquelle cherche depuis deux ans à mieux diversifier ses sources de revenus. Actuellement, la moitié proviendrait d’Amazon.

« Avec un aussi gros client, c’est comme si nous avions bâti notre entreprise à l’envers, explique son président, Sébastien Joly. Nous souhaitons maintenant nous diversifier et ainsi mieux gérer notre risque d’affaires. »

Le volume de colis qui proviendra de Wiptec s’ajoutera aux quelque 200 millions de colis que traite déjà Intelcom, annuellement.

« C’est vraiment un win-win, une entente qui sert bien chacune des deux entreprises », soutient Martin Ball, de Wiptec.