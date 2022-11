LAMBERT, Rita Champagne



Au CHSLD Richard-Busque, le 26 octobre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rita Champagne, épouse de feu Robert Lambert. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guy Boulanger) et Ruth (Jean-Pierre Simard); ses petits-enfants: Richard, Anne-Marie et Thomas Huot (Lily-Anne Montminy), Catherine, Rosalie (Alexis Gagné) et William Simard (Camille Allard) ainsi que Gabriel et François Boulanger-Samson; ses arrière-petits-enfants: Arthur, Alexandre et Antoine Gauthier. Elle était la sœur de feu André (feu Laurette Goulet), feu Georges-Albert (feu Jacqueline Poulin), feu Eddy (feu Rachel Goulet), feu Fernand, feu Lucien (feu Gisèle Giroux), feu Léo (Pauline Jacques), feu Maurice, feu Jacques, feu Françoise (feu Georges-Albert Lessard), Robert (Ghislaine Caillé), Jean-Claude (Bibiane Boily), Jean-Guy (Rachel Fortin), Marcel (Monique Brazeau) et Louise (Léonce Ouellet). Elle était la belle-sœur de feu Paul (feu Fleurange Racine), feu Rose-Blanche (feu Harry Burham), feu Louis (feu Yvonne Bolduc), feu Rachel, feu Yolande (feu Georges Rousseau) et feu Laurier (Jeannine Bédard). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls: Linda Lessard, Louis Lambert, Anne Champagne et Anne-Marie Huot; ses amies Thérèse Bélanger, Charlotte Blais, Louise Goulet et Georgette Côté; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche, le 13 novembre de 13 h 30 à 16 h, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Les funérailles pourront être visionnées sur la page facebook de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce à 11h. Pour accéder au lien, veuillez consulter l'avis de décès sur le site web www.nouvellevie.ca. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier les Dr Pierre Champagne, Dre Sophie Maheux et Dre Catherine Jacques ainsi que tout le personnel de la Villa du Moulin, de la Résidence O'Roy, de l'Hôpital de Saint-Georges et du CHSLD Richard-Busque pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/ ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/