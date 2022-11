Éducation : on a trouvé la solution !

Ces événements se sont déroulés dans un pays imaginaire. Toute ressemblance avec une province existante est une pure coïncidence.

1972

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. De plus en plus d’élèves coulent leur test de français. Afin de remédier à ce problème, nous allons donner un coup de barre et multiplier les dictées... »

Masse : « Les dictées ! Les dictées ! Les dictées ! »

1975

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Nos études démontrent que nous avons mis trop l’accent sur le français écrit. L’important n’est pas que les enfants écrivent sans fautes, mais qu’ils n’aient pas peur de s’exprimer. Nous allons donc privilégier le français oral. »

Masse : « L’oral ! L’oral ! L’oral ! »

1980

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Afin de remédier à cette situation, nous avons décidé d’augmenter les heures de lecture. »

Masse : « La lecture ! La lecture ! La lecture ! »

1985

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Selon nos études, c’est parce que nos enfants lisent trop et ne bougent pas assez. Nous allons donc augmenter les heures consacrées à l’éducation physique. »

Masse : « L’éducation physique ! L’éducation physique ! »

1990

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Nous avons donc décidé de changer complètement nos méthodes et d’implanter une réforme qui a révolutionné l’école en Suisse. »

Masse : « La réforme ! La réforme ! La réforme ! »

1995

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Nous avons donc décidé d’abandonner la réforme et de revenir aux méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves, comme le “par cœur”. »

Masse : « Le par cœur ! Le par cœur ! Le par cœur ! »

2002

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. L’école est trop déconnectée de la réalité des jeunes. À partir d’aujourd’hui, nous allons donc mettre des ordinateurs dans chaque classe. »

Masse : « Des ordis ! Des ordis ! Des ordis ! »

2010

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Les études démontrent que les ordis sont néfastes pour l’apprentissage. Nous allons donc revenir au bon vieux tableau noir. »

Masse : « Le tableau ! Le tableau ! Le tableau ! »

2019

Ministre : « Citoyens, citoyennes, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Nous avons donc décidé de changer la grammaire et l’orthographe, pour les rendre plus faciles. »

Masse : « La grammaire ! La grammaire ! La grammaire ! »

2023

Ministre : « Citoyen.ne.s, le niveau ne cesse de baisser dans nos écoles. Nous avons donc décidé d’adopter l’écriture inclusive afin de mieux refléter la diversité... »

Masse : « La diversité ! La diversité ! »

Et ainsi de suite...