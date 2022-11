Depuis plusieurs années déjà, le Marché de Noël allemand de Québec s’implique auprès des enfants de 5 à 10 ans, de milieux défavorisés avec sa Caravane du Marché qui distribue des jouets et offre des ateliers pour réfléchir et s’exprimer autour des souhaits de Noël en collaboration avec la Joujouthèque Basse-Ville. L’année dernière, une cinquantaine de groupes scolaires ont été visités rejoignant ainsi plus de 800 enfants. Cette année, l’objectif de la Caravane est de distribuer 1500 jouets à 1500 enfants. Pour ce faire, une campagne de sociofinancement a été lancée sur la Ruche (laruchequebec.com/fr/projet/la-caravane-du-marche-de-noel-allemand-projet-jeunesse). De plus, grâce à l’implication du Fonds du simple au double, chaque contribution est doublée par Desjardins. Sur la photo, une partie de l’équipe de la Caravane du Marché.

Heureuse et ricaneuse centenaire

Rita Thibault est née le 7 novembre 1922 à Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Elle était l’avant-dernière d’une grande famille de 14 enfants (7 filles et autant de garçons). Elle a fait ses études dans son village natal puis s’est mariée en 1949 avec Louis-Georges Bérubé (décédé en 1985) avec qui elle a eu quatre enfants dont un est décédé très jeune. Elle a travaillé comme institutrice pendant 35 ans, entre autres, dans les écoles de rang, à Saint-Gilles de Lotbinière, Neuville, Saint-Augustin et Ville Vanier. Elle aimait beaucoup enseigner le chant à ses élèves. À sa retraite, Rita a fait de nombreux voyages (Îles-de-la-Madeleine et la Floride) et adorait les soirées de l’Âge d’or où elle pouvait danser, chanter et jouer aux cartes. Aux dires de sa fille Diane, qui agit comme proche aidante, Rita est une femme courageuse, déterminée, énergique, positive, ricaneuse et généreuse. À ce jour, Rita Bérubé (photo), qui habite au CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes à Québec depuis 3 ans, est encore bien présente d’esprit et en santé. Elle est la seule survivante du clan original des Thibault. Joyeux centenaire, Rita.

42 ans de bière...

Il a eu 60 ans le 6 avril dernier. Il avait commencé à travailler dans le merveilleux monde de la bière, pour la brasserie O’Keefe, à l’âge de 18 ans en 1980. Quarante-deux ans plus tard, l’heure de la retraite a sonné pour le seul et unique Réjean Soucy, ex-chef de secteur chez Molson Coors à Québec, qui a multiplié, semble-t-il, au cours des dernières semaines, les rencontres avec ses amis, ses anciens clients devenus amis, ses proches (sa conjointe Caroline, son fils Samuel). Il quitte avec le sentiment du devoir accompli et remercie tous ceux et celles qui lui ont accordé leur confiance au fil des ans. Sur la photo, la cérémonie du retrait du chandail numéro 42 (pour 42 ans de service) de Réjean. Bonne retraite, mon Reg!

En souvenir

Le 12 novembre 2021. La Cour supérieure de Los Angeles met officiellement fin à la tutelle de 14 ans de la chanteuse pop Britney Spears (photo).

Anniversaires

Ryan Gosling (photo), acteur, producteur de cinéma, musicien et compositeur canadien, 42 ans... Caroline Leclerc, propriétaire des boutiques Rose Bonbon de Québec et Saguenay, 51 ans... Jason Day, golfeur professionnel australien sur le PGA Tour, 35 ans... Jean-François Pouliot, président d’Infinima de Ste-Foy... Anne Hathaway, actrice américaine, 40 ans... Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, la reine des Jeux de Montréal, en 1976, 61 ans... Luc Guérin, fantaisiste et comédien, 63 ans... Claude Valade, chanteuse québécoise, 79 ans.

Disparus

Le 12 novembre 2020: Marc Asselin (photo), 79 ans, ceinture noire 9e dan, maître de karaté intronisé au Temple de la renommée des ceintures noires du Canada en 2018... 2018: Stan Lee, 95 ans, scénariste américain... 2016: Dawn Coe-Jones, 56 ans, golfeuse canadienne du circuit de la LPGA de 1984 à 2008... 2015: Aaron Shikler, 93 ans, artiste peintre américain... 2014: Bernard Grondin, conteur québécois qui a fait du théâtre, du mime, du cirque et des marionnettes... 2013: Gérard Allard, 80 ans, fondateur d’Équipements L.A.V. de Québec... 2008: Mitch Mitchell, 61 ans, ancien batteur dans les années 1960 du Jimi Hendrix Experience... 1982: Jean-Marc Poliquin, 58 ans, journaliste, animateur à Radio-Canada de 1978 à 1982... 1971: Charles Mayer, 70 ans, journaliste et commentateur sportif.