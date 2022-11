La carrière de Marjo en cinq photos souvenirs

Chaque semaine, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Un tournant

Photo d'archives

Avec le guitariste Jean Millaire qui sera son compagnon et son complice musical durant plus de deux décennies. C’était en 1984, lors de la sortie du live, Dernier cri, juste avant la dissolution du groupe Corbeau. C’est avec Jean qu’elle réalisera son premier album solo, Celle qui va, qui fera des ventes exceptionnelles de plus de 250 000 albums.

La fougueuse de Corbeau

Photo d'archives

Marjo à l’été 1983. Après avoir occupé des petits emplois et avoir été choriste dans quelques comédies musicales, la chanteuse s’était jointe en 1978 au groupe Corbeau formé d’ex--musiciens d’Offenbach. Grâce à son charisme, elle devint aussitôt l’attraction numéro un de la formation. Elle sera du populaire groupe jusqu’en 1984, année de sa dissolution.

En solo

Photo d'archives

Marjolaine Morin, 31 ans, en 1984. Marjo volait désormais de ses propres ailes, sans le groupe Corbeau. Cette année-là, elle interpréta notamment la chanson thème d’un film de Léa Pool et deux ans plus tard, elle lançait son premier album solo, Celle qui va (Chats sauvages, Impoésie, Amoureuse, Doux), un succès phénoménal.

Consécration

Photo d'archives

Lors du gala de l’ADISQ à l’automne 1987, il y a déjà 35 ans. La magnifique Marjo remportait les trophées Félix de l’album rock, de l’interprète de l’année, du spectacle rock de l’année et de la chanson populaire de l’année avec Chats sauvages. L’année suivante, elle allait enregistrer un autre succès, Les yeux du cœur, en duo avec le regretté Gerry Boulet.

Il y a 40 ans

Photo d'archives

Au début des années 80, trois stars québécoises réunies : Marjo dans la jeune trentaine, Ginette Reno et Nanette Workman. À elles trois, elles allaient populariser nombre d’incontournables de la musique pop et rock du Québec, comme les succès J’lâche pas, Illégal ou Provocante de Marjo, pièces qu’elle livre toujours sur scène aujourd’hui.

♦ Marjo a finalement accepté de relever le défi de coach à la populaire émission La Voix. Une précieuse acquisition avec ses 46 années d’expérience de scène, de studio et d’écriture. La célèbre rockeuse a manifesté une grande curiosité pour les auditions à l’aveugle et confié qu’elle avait bien hâte de travailler avec toutes ces personnes qui veulent chanter. Elle compte se constituer une très forte équipe.

♦ Après deux ans de pause, la nouvelle version de La Voix sera de retour en janvier à TVA. Charles Lafortune reprend son rôle d’animateur et il sera encore plus présent. Trois nouveaux coachs s’ajoutent donc au vétéran Marc Dupré : Corneille, Mario Pelchat et Marjo. L’équipe est actuellement en tournage.

♦ Marjo a présenté son spectacle J’lâche pas, en tournée tout l’été à travers le Québec. Elle sera les 4 et 5 novembre au Théâtre du Petit Champlain de Québec et le 18 novembre à la salle Odyssée de Gatineau.