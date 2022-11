Le Rouge et Or soulève la Coupe Dunsmore

Le Rouge et Or de l’Université Laval est de retour au sommet du football universitaire québécois. Il a retrouvé son trône de champion à la suite d’une victoire de 25 à 24 face aux Carabins de Montréal, cet après-midi, au stade TELUS-UL

Après deux années à Montréal, la Coupe Dunsmore revient à Québec après un match chaudement disputé. Le Rouge et Or se mérite du même coup le droit d’affronter les puissants Mustangs de l’Université Western samedi prochain, à London, à l'occasion de la Coupe Mitchell.

Le match a pris fin sur le tout dernier jeu de la rencontre. Un botté de placement de Vincent Blanchard raté et attrapé par le retourneur des Carabins. Ce dernier a toutefois été plaqué avant de sortir de la zone des buts, concédant du même coup le point de la victoire.

Quelques instants plus tôt, alors qu’il ne restait que 40 secondes à faire au match, le botteur des Carabins Philippe Boyer a envoyé tout le monde en prolongation avec un placement de 39 verges. Boyer avait déjà raté des placements de 22 et 30 verges plus tôt dans la rencontre.

Mital brille

Kevin Mital a été la bougie d'allumage du Rouge et Or, marquant les trois touchés de son équipe. Le premier sur une course de deux verges au premier quart, puis un second au troisième quart sur un jeu de 50 verges.

Chez les Carabins, Hassane Dosso a marqué le premier touché des siens. L'autre majeur des Bleus a été réussi sur un botté de dégagement bloqué et ramené dans la zone des buts par Julien Le Guéhennec.

