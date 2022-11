«Tori et Lokita» : l’engrenage de la clandestinité

Avec Tori et Lokita, leur 12e long métrage, les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne dénoncent les conditions « d’esclavage contemporain » subies par les jeunes migrants en racontant une histoire d’amitié entre deux enfants pris au piège dans l’engrenage de la clandestinité.

Tori, 12 ans, et Lokita, 17 ans, ne se quittent plus depuis qu’ils sont arrivés illégalement en Belgique en provenance d’Afrique. Ils prétendent être frère et sœur, mais les autorités belges ne les croient pas. Tori a réussi à avoir ses papiers contrairement à Lokita, qui continue de se battre pour les obtenir. Pour pouvoir envoyer de l’argent à leurs familles respectives, les deux amis inséparables n’ont d’autre choix que de travailler pour un réseau de trafic de drogue.

Dans un entretien accordé au Journal par visioconférence, les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne (Rosetta, L’enfant) expliquent avoir eu l’idée de départ du scénario de Tori et Lokita il y a une dizaine d’années en entendant parler de l’histoire de deux enfants camerounais arrivés en Belgique sans leurs parents.

Ils ont relancé le projet récemment après avoir lu plusieurs articles dans la presse belge et européenne au sujet d’enfants exilés sans famille qui disparaissent sans laisser de trace.

« Ce sont des gens qui, malheureusement, quoi qu’il leur arrive, personne ne viendra réclamer leur corps, déplore Luc Dardenne. Ils n’ont pas de famille, pas d’identité ni même de noms réels. Ils peuvent disparaître et les gens s’en foutent. Personne ne les cherchera vraiment. Et pour une grande partie d’entre eux, on suppose qu’ils ont été happés dans les réseaux mafieux. »

L’amitié avant tout

Même si leur film dénonce la dure réalité des conditions de vie des jeunes migrants, les frères Dardenne disent avoir voulu se concentrer d’abord et avant tout sur « l’amitié indéfectible » entre ces deux jeunes migrants.

« On pourrait dire que cette amitié est la lumière du film, insiste Jean-Pierre Dardenne. Ç’a été notre moteur pour faire le film. On a voulu montrer comment cette histoire d’amitié entre ces deux jeunes peut parfois être plus forte que la dureté de leurs conditions d’existence. Au final, je pense que c’est cette amitié qui éclaire le film. »

Tori et Lokita a pris l’affiche hier.