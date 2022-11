Les Titans de retour au Bol d’Or

Sans trop de surprises, les Titans de Limoilou tenteront encore de remporter le Bol d’Or pour une deuxième année de suite.

Champions de la saison régulière, les Titans ont disposé des Élans de Garneau par la marque de 41 à 12, samedi, en demi-finales du circuit collégial Division 1. Les protégés de Dave Parent ont connu un excellent départ, se forgeant une priorité de 30 à 7 après une demie, notamment à la faveur d’un touché avec moins de dix secondes à jouer.

Défaits en finale par la marque de 37 à 25 l’an dernier, face aux Cheetahs de Vanier, les Titans prendront part au deuxième Bol d’Or de leur histoire en Division 1.

« Depuis le mois de janvier, c’est notre objectif de retourner au Bol d’Or, a souligné Parent. Le mot d’ordre était de se rendre en finale pour avoir la chance de gagner. La défaite contre Lennoxville alors que nous étions invaincus a été une bonne chose. Beaucoup de pression est tombée. »

Des éloges entre frères

Face aux Élans, qui avaient causé une surprise en éliminant les Spartiates du Vieux-Montréal en quarts de finale, samedi dernier, dans la métropole, le plan de match des Titans était clair.

« Notre plan était d’arrêter leur attaque terrestre afin de sortir Garneau de sa zone de confort, a expliqué Parent. Nous avons donné dix verges au sol et 135 verges par la passe. Ce fut un effort de toute l’unité défensive. »

Parent avait de bons mots pour son frère Tommy, qui est le coordonnateur offensif.

« Tommy avait un solide plan de match et il a appelé tout un match, a-t-il indiqué. Notre attaque au sol a amassé 299 verges et nous en avons ajouté 185 par la passe. Nous avons profité de notre semaine de congé pour peaufiner nos choses et les gars ont bien répondu. »

Le porteur de ballon Raphaël St-Pierre s’est illustré par des gains de 138 verges et deux touchés en 17 courses. Quant au quart-arrière Jeremy Ouellet, il a terminé sa journée avec des gains de 185 verges par la passe et de 75 par la course.

Doublé en vue

Disputée en soirée au Coulter Field, l’autre demi-finale opposait les Cougars du Collège Champlain au CNDF, qui avait remporté ses cinq dernières parties.

« Peu importe l’adversaire, nous en aurons plein les bras. Ça ne sera pas une tâche facile dans les deux cas. »

Les Condors de Beauce-Appalaches sont eux aussi de retour au Bol d’Or en Division 3. Auteurs d’une fiche parfaite en saison régulière, les Beaucerons ont disposé des Vulkins de Victoriaville au pointage de 46 à 7. Dans leur quête d’un deuxième titre de suite, les Condors croiseront le fer avec les Gaillards de Jonquière, qui ont défait Ahuntsic par la marque de 35 à 16.

En Division 2, nous aurons droit à un duel entre les Volontaires de Sherbrooke, qui ont défait les Islanders de John Abbott au pointage de 17 à 10, et les Nomades de Montmorency, qui ont eu le meilleur par 31 à 28 face au Noir et Or de Valleyfield.