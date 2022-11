Marie-Ève Dicaire perd par décision unanime des juges

MANCHESTER, Angleterre | La Québécoise Marie-Ève Dicaire a subi une défaite par décision unanime des juges dans un combat d’unification contre la Britannique Natasha Jonas, samedi, en Angleterre.

Dicaire (18-2, 1 K.-O.), détentrice du titre de la IBF avant d’affronter Jonas (13-2-1, 8 K.-O.), a perdu par des pointages de 100-90, 98-92 et 97-93.

Il s’agissait d’une deuxième défaite seulement en carrière pour Dicaire. Comme ce fut le cas face à Claressa Shields, en mars 2021 au Michigan, elle n’a pu saisir l’occasion d’unifier les titres de la catégorie des super-mi-moyennes.

Jonas est, quant à elle, devenue championne du WBC, de la WBO et de l’IBF en plus de se voir décerner le prestigieuse ceinture The Ring Magazine. Cette dernière était à l’enjeu puisque le combat opposait les deux boxeuses les mieux classées de la division.

Un lent départ

Jonas avait entamé le duel en force en plaçant quelques coups dès le premier round, puis encore au deuxième assaut. Dicaire, qui a été forcée de reculer, a su bien encaisser avant de montrer quelques bons moments à compter du cinquième round. La Québécoise a fait encore mieux au sixième assaut, mais Jonas a été en mesure de placer quelques coups sanglants par la suite.

Dans le coin de la Québécoise, l’entraîneur Stéphane Harnois s’écriait: «laisse aller tes mains!»

Aucun juge n’était originaire du Canada pour l’occasion, l’Amérique étant plutôt représentée par les États-Unis. Le trio était complété par des juges de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne. La victoire de Jonas était toutefois sans équivoque. L’auteur de ces lignes avait d’ailleurs un score de 98-92 en faveur de la Britannique.