Où va la guerre en Ukraine?

Les Ukrainiens sont parvenus à reprendre des territoires importants dans la région de Kherson. Cependant, la Russie tient toujours une partie de l’Ukraine.

Le front semble en voie de stabilisation. Vladimir Poutine espère au minimum reprendre les territoires des provinces qu’il avait conquises. Les Ukrainiens veulent récupérer non seulement les territoires conquis militairement, mais aussi la Crimée. L’issue de la guerre pourrait cependant ne pas se jouer en Ukraine, mais en Russie et dans les pays alliés à l’Ukraine. Combien de temps les populations vont-elles endurer les souffrances économiques de la guerre ? Difficile à prédire. Il est vrai que ces souffrances sont bien faibles en comparaison de celles que subissent les Ukrainiens.

1.Pourquoi le front se stabilise-t-il ?

Le front se stabilise parce qu’en dehors de la région de Kherson, ni les Ukrainiens ni les Russes ne parviennent à avancer vraiment. De plus, l’hiver arrive et Poutine doit entraîner les 120 000 nouvelles recrues qu’il veut amener au front. Les Russes sont occupés à planter de nouvelles défenses dans les territoires qu’ils occupent. Leur priorité semble être de conserver les territoires conquis. Les Ukrainiens sont embarrassés au sud par un nouvel obstacle : le Dniepr. Le fleuve est difficile à franchir et les Russes se sont retranchés sur sa rive droite. Malheureusement, la ville de Kherson demeure à portée des canons russes et elle est menacée de destruction complète.

2. La pression à l’intérieur de la Russie pourrait-elle arrêter la guerre ?

L’économie russe résiste aux sanctions économiques. Bien plus, un mouvement patriotique organisé autour du groupe Wagner cible les Russes qui voudraient mettre fin à la guerre. Mais si les prix du pétrole et du gaz chutaient en raison d’un hiver plus doux que prévu, du ralentissement économique en Chine ou d’une récession appréhendée, l’économie russe serait alors très affectée. La population russe pourrait exprimer plus fort son mécontentement. Par ailleurs, si la population russe découvre l’ampleur du mensonge que Poutine leur a servi sur l’Ukraine, alors les pressions internes pour la paix seront très fortes, d’autant plus que jusqu’à présent, 100 000 soldats russes seraient morts dans le conflit.

3. La pression à l’intérieur de l’Ukraine pourrait-elle stopper la guerre ?

L’économie de l’Ukraine est plus mal en point que celle de la Russie. Les Ukrainiens souffrent plus de la guerre que les Russes. Pourtant, étant donné le moral élevé des troupes ukrainiennes et étant donné les sacrifices importants des Ukrainiens, il paraît peu probable que le gouvernement ukrainien accepte d’ouvrir des négociations de paix avant le retrait des Russes.

4. Les États-Unis pourraient-ils forcer les Ukrainiens à négocier la paix ?

Il semble que les républicains n’obtiendront pas le Sénat à l’issue des élections de mi-mandat et que leur majorité à la chambre des représentants sera faible. Dans les circonstances, les républicains ne devraient pas beaucoup dévier des politiques des démocrates envers les Ukrainiens. Néanmoins, ils pourraient, à juste titre, exiger des garanties plus fortes du gouvernement ukrainien pour s’assurer que l’argent américain ne tombe pas entre les mains de réseaux de corruption.

5. Qu’en est-il de l’Europe ?

L’Europe est le maillon faible des alliances de l’Ukraine. L’Allemagne en particulier exerce des pressions pour la paix étant donné l’influence disproportionnée de ses industries sur sa politique. Pour le moment, la majorité des autres pays européens constituent un contrepoids efficace à l’Allemagne. Bref, les conditions pour que la guerre se poursuive sont plus fortes que pour qu’elle s’arrête.