Parade des jouets: l’émerveillement à son comble

Malgré la grisaille, la magie de la Parade des jouets a parfaitement opéré dans les rues de Charlesbourg et de Lairet, aujourd'hui, pour le retour dans toute sa splendeur du défilé après deux éditions restreintes par la pandémie.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Des milliers d’enfants émerveillés se sont massés le long de la 1re Avenue et à la place Jean-Béliveau pour saluer le père Noël et ses lutins en personne, qui semblaient se moquer complètement du temps maussade.

Après deux éditions plus modestes, les plus de 400 bénévoles de la fête étaient aux anges. « C’est magique, on est très contents. [...] Malgré la température, aucun bénévole ne s’est désisté. Ils étaient tous au rendez-vous, prêts à faire plaisir à la population », a souligné Mireille Tremblay, directrice générale de l’événement produit par les Ateliers Balthazar.

Des tonnes de dons

En plus des nombreux sourires décrochés dans la foule, ils peuvent se féliciter d’avoir aidé à amasser des tonnes de dons. En fin d’après-midi, littéralement deux camions débordaient de denrées et de jouets !

Le tout sera distribué à des centaines de familles de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, par l’intermédiaire notamment de la Société de Saint-Vincent de Paul et de la Joujouthèque Basse-Ville.