Pleins feux sur les activités à faire dans la région d’Edmundston cet hiver

Pour vibrer au rythme de la nature et des paysages enneigés, planifiez une escapade hivernale dans la région d’Edmundston au Nouveau-Brunswick.

Située à seulement 3 heures de route de Québec, cette ville majoritairement francophone est la principale porte d’entrée de la grande région des Maritimes. Avec les montagnes des Appalaches et la rivière Saint-Jean comme toile de fond, ce vaste territoire vous invite à une pause qui ressource, au cœur de la nature.

Voici 5 activités à faire lors de cette escapade hivernale:

1. Planifier une excursion en motoneige

Crédit: Tourisme Edmundston

Comptabilisant plus de 650 km de sentiers de motoneige, la région est un véritable petit paradis hivernal pour les adeptes de cette activité ou pour ceux qui souhaitent s’y initier. Reconnu pour ses belles conditions de neige et ses possibilités infinies de trajets, le circuit de l’Odyssée du Nord relie les villes de Bathurst, Campbellton et Edmundston ainsi que la magnifique Péninsule acadienne.

Planifiez votre itinéraire à travers les sommets enneigés, les paysages riverains et les forêts alpines avec Grey Rock Adventure Tours, une entreprise locale qui propose des excursions guidées à des groupes de différents niveaux.

2. Dévaler les pentes en ski ou en planche à neige

Crédit: Tourisme Edmundston

À quelques minutes du centre-ville d’Edmundston, le Centre plein air Mont Farlagne est le rendez-vous de prédilection des familles. Petits et grands s’amuseront en skiant les 22 pistes enneigées et en s’adonnant à des obstacles et des sauts dans le parc à neige. Pour les adultes, la journée se poursuit immanquablement autour d’une bonne bière locale au bar Avalanche, situé au 2e étage du chalet principal.

Avis à ceux et celles qui ne font pas de ski ou de planche à neige: ce centre de plein air propose également de la glissade sur tube ainsi que des sentiers de raquette. Bref, cette «petite montagne», qui offre une qualité de neige sans pareille, vous réserve des moments mémorables!

3. Admirer les paysages enneigés en VTT

Crédit: Tourisme Edmundston

En hiver, la région vous propose plus de 360 km de sentiers damés pour un maximum de plaisir lors d’une sortie en VTT. Respirez l’air frais de la nature et admirez les paysages immaculés en toute quiétude en réservant votre excursion guidée auprès de l’un des clubs de la région.

Sur votre chemin, profitez d’un arrêt dans un refuge pour vous réchauffer autour d’un feu et savourer un pique-nique à base de produits locaux accompagné d'un bon café ou d’un chocolat chaud.

4. Dormir dans un dôme

Crédit: Tourisme Edmundston

Rien de mieux qu’un nid douillet avec vue sur le ciel étoilé pour profiter d’une bonne nuit de sommeil entre deux journées de motoneige ou de VTT. Au bord de la rivière Quisibis, des dômes aménagés vous permettent de vivre une expérience magique en nature, tout en profitant des commodités d’un petit chalet grâce à une cuisine complète, une salle de bain ainsi qu’un jacuzzi avec terrasse privée.

Du côté du Lac Baker, les dômes luxueux EKÖ Nature Glamping sont dotés d'une salle de bain, d’une petite cuisine, d’un poêle à granules et d’un spa privé pour un maximum de confort. Situés à flanc de montagne, ces hébergements insolites vous offrent une vue imprenable sur les paysages environnants.

5. Se régaler après une journée en plein air

Crédit: Tourisme Edmundston

De retour à Edmundston, après une journée riche en émotions à l’extérieur, vous pourrez savourer un délicieux repas dans l’un des restaurants du centre-ville. Que vous ayez envie d’un steak, d’une pizza cuite au four à bois, d’un burger, de plats à partager ou de cocktails, vous y trouverez votre compte.

Voici quelques bonnes adresses à garder en tête en prévision de votre séjour:

- Chantal's Steakhouse

- Le Patrimoine

- Valley View

- Frank’s Bar & Grill

Cet hiver, rendez-vous dans la belle région d’Edmundston au Nouveau-Brunswick pour pratiquer une variété de sports et profiter d’un moment détente en pleine nature!