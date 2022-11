Psycho: libérer la parole des hommes

La société a beaucoup évolué, mais il est encore difficile pour bien des hommes d’exprimer leurs émotions et de parler de leur vécu. À l’initiative du regretté Guy Corneau, l’organisme Hommes Québec propose, dans toutes les régions de la province, des groupes de parole entre hommes qui permettent de discuter de différents sujets liés à la masculinité.

Richard a toujours senti qu’il était l’incompris de sa famille. «J’étais le deuxième de la fratrie, celui arrivé trop vite, pas désiré, raconte-t-il. Je me suis d’abord tourné vers la religion pour trouver une certaine aide. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que la religion, c’est n’importe quoi. Par contre, je ne voulais pas jeter ma spiritualité.»

Connaissant le travail de Guy Corneau, il a souhaité rejoindre un groupe d’Hommes Québec. «J’ai vu la possibilité de changer ma façon de réagir à travers ça. J’étais un homme terriblement violent plus jeune, autant envers les autres que contre moi-même. Je me mettais en colère très rapidement et je frappais dur.»

Apprendre à se confier

Dès le début, Richard s’est aperçu qu’il avait énormément à apprendre des autres, notamment au contact des plus expérimentés. «Ils n’acceptaient pas du tout ma manière de m’exprimer. Je parlais d’une façon livresque, j’étais la connaissance en soi. Mais je ne passais pas du tout par mes émotions.» Dans les groupes, la règle est de parler au je, de parler de soi, et d’aller chercher son propre ressenti.

Ancien enseignant, Richard a dû réfléchir sur sa manière de discuter avec les autres hommes de son groupe. «Je me suis rendu compte que le simple fait de parler de soi, sans jugement, était bénéfique. Le fait d’écouter les autres est aussi terriblement efficace.»

Une démarche bénéfique

Tous les sujets abordés dans les groupes sont intéressants, dans le sens où ils vont provoquer la parole. Mais s’ouvrir à un petit groupe d’hommes, six en général, n’est pas forcément facile. «Si les autres accueillent ta parole et ne sont pas dans le jugement, c’est terriblement valorisant. Honnêtement, je ne le croyais pas moi-même que ça puisse être aussi bénéfique. Quand tu dis ce que tu as vécu et comment tu as réagi face à ces événements, ça fait un bien énorme parce que tu sais que quelqu’un t’a écouté et entendu.»

Contrairement à une séance chez le psychologue, ces groupes ne donnent pas l’impression d’être en cure. «L’approche est différente. On parle comme avec une gang de chums, mais ce ne sont pas des amis. Nous sommes des gens qui sont à l’écoute des autres, ça change tout. La discussion est complètement différente de celle qu’on peut avoir avec des proches. Il n’y a pas d’affectif.»

Richard confie que sa personnalité a changé. «Je ne ressens pas moins de choses négatives, mais je suis capable d’accueillir mon ressenti. Par exemple, ma femme a récemment accroché la voiture. J’étais furieux, mais j’ai regardé la situation avec du recul. Je me suis demandé ce que ça allait changer de me mettre en colère. J’ai attendu d’être plus calme, je suis allé faire le tour du bloc, et j’ai ensuite abordé la situation plus sereinement.»

Écouter et être écouté

En situation de rupture conjugale, en perte d’emploi, quand on souffre de solitude, d’isolement, ou quand on est accablé par une situation, les situations pour faire appel à Hommes Québec sont nombreuses.

«Notre objectif est de libérer le fleuve qui entoure la vie émotive des hommes, explique Vincent Perreault, vice-président du CA d’Hommes Québec. Quand un homme se sent dans un cul-de-sac, qu’il veut en parler sans être jugé, sans qu’il reçoive toutes sortes de conseils, simplement être accueilli dans sa détresse ou sa souffrance, le groupe d’écoute et de parole va être bénéfique.» Hommes Québec est ouvert à tout le monde, à n’importe quel moment de sa vie. Il n’y a pas de durée obligatoire, mais, selon Vincent Perreault, c’est dans la continuité qu’on est capable de tirer l’enseignement que les témoignages des autres apportent.