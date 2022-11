Remparts: Pier-Olivier Roy sur la touche

Les Remparts de Québec pourraient avoir à se priver de leur ailier gauche de premier trio, Pier-Olivier Roy, pour une certaine période de temps.

Blessé à l’épaule droite vendredi soir contre le Drakkar de Baie-Comeau, l’attaquant de 20 ans ne disputera pas le match de dimanche après-midi face face à ce même Drakkar, cette fois au centre Vidéotron, et son absence a déjà été confirmée pour le match très attendu de mercredi soir alors que le Phoenix de Sherbrooke sera en visite à Québec.

Roy a été frappé par Niks Fenenko, alors qu’il ne restait qu’un peu plus d’une minute et demie à faire au second tiers. Le contact, légal, a toutefois été absorbé par l’épaule droite de l’ailier qui est retraité au vestiaire.

Il a subi, samedi, des tests d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et on devrait connaître les résultats, dimanche. Les Remparts préféraient attendre la conclusion de ces examens avant de s’avancer sur la longueur de l’absence de leur vétéran, samedi après-midi.

Coulombe rappelé

Néanmoins, les Diables rouges s’attendent déjà à ce que Roy ne joue pas, à tout le moins pour la prochaine semaine, et c’est pourquoi ils rappelleront un autre attaquant de 20 ans, Olivier Coulombe, pour le match de mercredi contre Sherbrooke.

Coulombe avait été acquis lors de la limite des transactions, la saison dernière, et avait disputé 38 parties avec les Remparts, récoltant 16 points. Il évolue cette saison avec le Blizzard d’Edmundson au niveau junior A des Maritimes, avec qui il a inscrit 10 points en quatre matchs.

Coulombe demeurera avec l’équipe pour la durée de l’absence à Roy.

Les Diables rouges ont aussi rappelé l’attaquant de 19 ans Elliot Lavoie pour les quatre prochaines parties de l’équipe.

Robidas mal en point?

Par ailleurs, l’organisation des Remparts a probablement retenu son souffle, vendredi soir, lorsque le joueur de centre des Foreurs de Val-d’Or Justin Robidas a été frappé par le défenseur Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau, en début de deuxième période.

L’attaquant de 19 ans, qui sera troqué aux Remparts à la période des Fêtes, a tenté de revenir au jeu par la suite mais en vain. Luneau avait quant à lui été expulsé de la rencontre.

L’entraineur-chef des Foreurs a, après coup, confirmé que le capitaine de l’équipe avait été placé sur le protocole des commotions cérébrales.

Joint par le Journal, samedi, le directeur-général de la formation abitibienne Pascal Daoust a assuré que son joueur allait «déjà mieux ce matin donc c’est bon signe».

Robidas, un choix de troisième ronde des Hurricanes de la Caroline, a jusqu’ici marqué 10 buts et inscrit 25 points en 16 matchs avec les Foreurs.