Une visite parisienne au pas de course pour Bruno Marchand

Paris | Armé des souliers colorés qui le caractérisent, le maire Marchand a entamé samedi sa première visite officielle parisienne au pas de course. Le maire de Québec a enfilé une bonne vingtaine de kilomètres dans le désir avoué d’apprendre et de s’inspirer de la Ville Lumière.

«Bien informer les citoyens des travaux qu’on fait» était l’item à la tête de la liste du maire lorsqu’il a voulu donner des exemples des bonnes pratiques qu’il est venu chercher en France.

«À Paris, on est capable de dire pourquoi on le fait (le chantier), combien ça coûte, qui le fait... On est capable de dire ça va prendre combien de temps à faire et ce qui va arriver», a-t-il illustré.

Bruno Marchand a été particulièrement impressionné par une bande-dessinée aperçue à proximité de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et illustrant notamment le terrible incendie qui y a fait rage en avril 2019.

La seule activité officielle au menu de la journée du maire de Québec était la visite de la Coulée verte, un parcours piétonnier et végétalisé construit en plein Paris sur une ancienne ligne de chemin de fer.

Incident au métro

M. Marchand devait initialement se rendre à la Coulée Verte en empruntant le métro et en traversant ainsi la ville de Paris d’ouest en est. Or, une interruption de service causée par un incident - des personnes se trouvaient sur les rails quelques stations plus loin - est arrivée au moment où le maire et sa délégation venaient d’embarquer dans le métro. Tout le monde a dû se rabattre sur les taxis pour arriver enfin à destination.

Les plaintes des Parisiens par rapport à leur métro augmentent de jour en jour. Les incidents et les retards se multiplient, les véhicules sont régulièrement pleins à craquer et le guide n’hésite pas à prévenir les touristes de faire attention aux « pickpockets » (les voleurs à la tire).

«C’est pas gagnant. C’est pas comme ça qu’on amène des utilisateurs», a noté le maire Marchand.

Ce dernier a également retenu que «si on promet des choses, par exemple, sur un tramway puis qu’on ne les livre pas que ce soit en fréquence, en qualité, ou en confort, c’est sûr que les gens vont être déçus. Si on diminue le projet parce qu’on n’est pas capable de livrer, il faudra être clair dans nos communications. (Mais) C’est pas le plan».