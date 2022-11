Herb Carnegie, le pilier de la diversité

TORONTO | Après plusieurs années d’attente, le Temple de la renommée ouvrira ses portes à Herb Carnegie lundi soir. Lorsqu’on lit sur sa carrière, on se rend compte que le Québec a eu un impact majeur dans son parcours.

À ce jour, il est encore considéré comme le meilleur joueur de couleur à n’avoir jamais joué dans la LNH.

Et ce n’était pas une question de talent. Dans les années 40 et 50, Carnegie n’avait pas pu atteindre son rêve de jouer dans la LNH en raison de la couleur de sa peau.

Alors qu’il portait les couleurs des Rangers de Toronto dans la ligue junior A, Carnegie jouait et pratiquait au Maple Leafs Garden en 1938.

L’entraîneur des Rangers prend son joueur à part. Il pointe le propriétaire des Leafs, Conn Smythe, assis dans les gradins. « Il a dit qu’il donnerait 10 000 $ à celui qui pourrait changer Herb Carnegie en personne blanche. »

Des propos bouleversants pour l’athlète. Les Maple Leafs, c’était son équipe favorite quand il était petit. Carnegie s’est alors tourné vers le hockey senior.

Lien fort avec le Québec

Après quelques essais infructueux, Carnegie a abouti dans la Ligue senior du Québec.

Avec son frère Ossie et Manny McIntyre, il a formé le premier trio composé uniquement de joueurs noirs. Ils ont évolué ensemble avec les Cataractes de Shawinigan et les Randies/Saint-François de Sherbrooke entre les saisons 1944 et 1949.

Carnegie avait remporté le championnat des marqueurs et le titre de joueur par excellence du circuit québécois en 1947, 1948 et 1949. Il a eu une invitation au camp des Rangers de New York, mais il s’était fait seulement offrir un contrat des ligues mineures malgré ses excellentes performances.

Par la suite, il a porté les couleurs des As de Québec avec un certain Jean Béliveau. Ils ont uni leurs efforts pour remporter un championnat lors de la campagne 1952-53. Il a mis fin à sa carrière après la saison suivante.

Dix ans après son décès à l’âge de 92 ans, Carnegie recevra la reconnaissance qu’il mérite. Il fera son entrée au temple dans la catégorie des bâtisseurs.