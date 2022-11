Les conducteurs âgés dans la mire de la SAAQ

Une décision de la Société de l’assurance automobile du Québec risque de mener à la suspension du permis de conduire de milliers de Québécois âgés.

Dorénavant, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) suspendra automatiquement le permis de conduire de personnes ayant des troubles neurocognitifs dès que le diagnostic est posé par le médecin.

Auparavant, la SAAQ exigeait un test sur route avant de trancher.

La SAAQ a envoyé une lettre faisant état de ce changement aux professionnels de la santé au début du mois de novembre.

Cette nouvelle procédure a pour but de « faciliter la gestion des risques au niveau de la sécurité routière et d’être plus simple au niveau administratif », est-il indiqué dans la lettre sur laquelle TVA Nouvelles a mis la main.

La nouvelle mesure risque de toucher et compliquer davantage la vie des conducteurs de plus de 75 ans, qui sont près de 422 000 au Québec et qui sont majoritairement confrontés aux évaluations pour des problèmes neurocognitifs.

Pour récupérer leur permis, les personnes devront contester la décision et prouver qu’elles sont encore aptes à conduire. Ainsi, ce fardeau leur revient.

Mélanie Cadrin, qui a perdu sa fille de 2 ans dans un accident de la route impliquant un homme de 86 ans, se réjouit de la décision de la société d’État.

« Ce que j’ai vécu, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Si on peut empêcher que ça arrive à d’autres familles, je serais la personne la plus heureuse au monde », affirme-t-elle.

Le 18 septembre 2010, cette Lavalloise était en route pour une fête de famille avec ses parents et sa fille, Frédérique. Tout sourire, la bambine lui pointait le pont Jacques-Cartier du bout des doigts d’un air amusé.

« On était arrêtés sur la voie de service de la 132 pour prendre la sortie quand l’homme nous a rentré dedans à 100 km/h », explique la maman.

Malheureusement, la fillette et sa grand-mère n’ont pas survécu à l’impact. Quant au conducteur fautif, il s’en est sorti sans égratignures et est décédé quelques mois plus tard de plusieurs cancers.

« J’ai parlé avec son fils, qui m’a dit que son père n’aurait pas dû conduire. Il m’a dit que sa sœur et lui n’étaient pas d’accord pour laisser leur père prendre le volant », déplore Mme Cadrin.

« Bon début »

« C’est un bon début, mais il faut aussi offrir des solutions à ces gens-là », souligne la mère de famille, qui mène une campagne de sensibilisation pour le déplacement sécuritaire des aînés depuis la mort de sa fille.

Mais les conséquences sur la santé mentale de plusieurs milliers de personnes âgées qui perdront leur permis de conduire risquent d’être importantes, redoute le gériatre Fadi Massoud, rencontré par TVA.

« À l’âge de 60 ou 80 ans, ça peut vouloir dire limiter l’autonomie et limiter la qualité de vie de ces personnes-là », déplore le médecin.

Des milliers de personnes concernées

En un an au Québec

191 000 conducteurs ont subi une évaluation médicale pour troubles cognitifs, de cataracte, de dégénérescence musculaire, etc.

ont subi une évaluation médicale pour troubles cognitifs, de cataracte, de dégénérescence musculaire, etc. 50 % ont gardé leur permis

ont gardé leur permis 41 % autres l’ont conservé, avec des conditions restrictives

l’ont conservé, avec des conditions restrictives 0,08 % ont perdu leur permis ou ont dû changer de classe

ont perdu leur permis ou ont dû changer de classe 4 % ont dû subir une nouvelle évaluation médicale à la demande de la SAAQ.

ont dû subir une nouvelle évaluation médicale à la demande de la SAAQ. 1 244 706 personnes de 65 ans ou plus étaient titulaires d’un permis de conduire au Québec

Source : Année 2020 données et statistiques de la SAAQ