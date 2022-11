Les insectes et les changements climatiques: chronique d'un effondrement annoncé

Alors que se tient la COP27 et à l’aube de la COP15, les changements climatiques et l’effondrement de la biodiversité sont de plus en plus perceptibles et leurs impacts sont maintenant très présents dans nos vies.

Les inondations, les périodes de chaleur extrême ou les tempêtes sont impossibles à ignorer, car notre santé, notre mieux-être et même le prix des aliments sont touchés considérablement. Toutefois, on remarque moins les changements profonds que subissent les écosystèmes où l’on coexiste avec des dizaines de milliers d’autres organismes vivants, notamment les insectes.

Crise de la biodiversité

En plus de la crise climatique, nous vivons également une crise de la biodiversité. Ces deux crises sont liées et exacerbent leurs impacts respectifs sur la planète. Le lien entre les changements climatiques et l’effondrement de la biodiversité est encore plus grave chez les insectes, car leurs cycles de vie sont intimement liés à la température.

Des études récentes montrent qu’au cours des 30 dernières années, l’abondance et la diversité des insectes ont diminué de plus de 50 % dans les tropiques et jusqu’à 20 % dans les régions tempérées du globe. La destruction d’habitat naturel, l’usage à grande échelle de pesticides et les changements climatiques sont les principaux facteurs de ce déclin.

Plus concrètement, vous avez peut-être noté que le pare-brise de votre voiture ne se salit presque plus en été ! Ce qui semblerait une bonne chose est en fait un très mauvais présage, car plus un écosystème est diversifié, plus il est résilient face aux bouleversements climatiques.

Considérant que 80 % des espèces vivantes connues sont des insectes et qu’ils représentent près de 40 % de la biomasse animale, le déclin précipité de leur biodiversité augmente significativement le risque de rupture de certaines fonctions écosystémiques dont dépend notre santé, voire notre survie.

Un rôle fondamental

Par leurs actions, les insectes contribuent au bon fonctionnement et à la résilience des écosystèmes où nous vivons. Pensons aux pollinisateurs dont l’action est d’une importance capitale pour nourrir les humains et autres animaux. Sans la pollinisation, plusieurs aliments et médicaments dont nous avons besoin ne seraient plus disponibles.

En se nourrissant d’excréments et de résidus végétaux, certains insectes permettent le retour de la matière « morte » dans le cycle de la vie. Ce faisant, ils jouent un rôle fondamental, notamment dans le maintien de la fertilité des sols et la croissance des plantes. Les insectes prédateurs comme les coccinelles et les guêpes sont des alliés naturels importants en agriculture. D’autres sont aussi le garde-manger des écosystèmes et une source importante de filtration de l’eau douce. Nous dépendons des insectes bien plus qu’eux ne dépendent de nous !

Des actions nécessaires

Certes, tout cela est très préoccupant, cependant, il n’est pas trop tard pour ralentir les changements climatiques et, espérons-le, arrêter l’effondrement de la biodiversité des insectes. Que peut-on faire ? Il est à notre portée de ralentir pour mieux vivre, de consommer intelligemment et localement le plus possible, d’aménager des habitats pour les insectes en créant des jardins de plantes indigènes ou tout simplement en laissant une place à la nature et aux insectes sur nos terrains, de contribuer à documenter la nature et les insectes en participant à des projets tels que le Défi Biodiversité.

Collectivement, si ces enjeux vous préoccupent, parlez-en autour de vous et sensibilisez vos proches et vos élus à leur importance. Si de grandes décisions sont à la portée des pays participants aux COP, les petits gestes à notre portée n’en sont pas moins importants.

Photo courtoisie Lola Meunier, Espace pour la vie

Maxim Larrivée, directeur de l’Insectarium de Montréal à Espace pour la vie