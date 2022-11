Marchand veut des rues mieux aménagées autour des écoles

PARIS | S’inspirant de l’exemple de Paris, Bruno Marchand veut mieux aménager les rues autour des écoles de Québec pour renforcer la sécurité et le bien-être des enfants. Il assure, du même souffle, qu’il ne compte pas créer des obstacles aux automobilistes.

C’est ce que le maire Marchand a fait savoir, dimanche, à la suite d’une rencontre avec David Belliard, adjoint à la mairesse de Paris en charge de la transformation de l’espace public.

« Ils (à Paris) se sont donnés pour objectif d’améliorer 300 rues, de rendre 300 rues piétonnes avec des jeux pour enfants, avec des espaces pour enfants tout près des écoles. Ils sont rendus à 200 (...) Ils ont mis des aménagements, des jeux et même des pistes d’athlétisme, du verdissement, des arbres pour contrer les îlots de chaleur », a énuméré M. Marchand.

Évoquant la possibilité de mettre en place des projets pilotes semblables à Québec, le maire a signalé que cette façon de procéder amène davantage de quiétude dans le quartier tout en améliorant la sécurité des usagers. « Il y a là quelque chose de bien intéressant et de bien inspirant pour Québec, a-t-il ajouté. La question est de laisser de l’espace aux enfants et un terrain de jeu. Certaines écoles ont de petits espaces pour les courts. »

À Québec, la vitesse de circulation autour des écoles demeure trop élevée et cela vient très souvent des parents d’élèves pressés, a constaté le maire.

La place de l’automobile

Lors de différentes discussions, M. Marchand dit avoir constaté que les élus parisiens « assument cette idée qu’ils veulent moins de place pour l’automobile ». Or, Québec ne part pas de cette prémisse.

« Nous, c’est pas ça qu’on veut. On ne vise pas moins de place à l’automobile, a-t-il juré. On vise à recréer un partage notamment avec des espaces de mobilité active, notamment en permettant aux piétons d’être en sécurité, notamment en aménageant les pistes cyclables de façon différente, notamment en faisant en sorte que ce soit attractif et sécuritaire de se déplacer à la fois à pied, en vélo ou autrement. »

Une commémoration émouvante

Plus tôt en journée, dimanche, le maire de Québec a participé à une cérémonie marquant le septième anniversaire des attentats meurtriers du Bataclan. Contrairement à ses habitudes, il portait des chaussures noires sobres plus adaptées à ce genre de circonstances.

Photo tirée de Twitter

« On a un devoir de mémoire. C’est ce que Paris a fait ce matin (dimanche). C’était très touchant », a-t-il fait remarquer. Il a réitéré que « la recherche de sens » est commune chez tous les proches qui ont perdu des êtres chers lors de tueries semblables comme celle de la Grande Mosquée ou de l’Halloween à Québec.