Nouveau chef à Québec 21: « Ça nous questionne », dit le maire

La double casquette de Patrick Paquet, nouveau chef de Québec 21 et conseiller spécial aux élus, suscite des questionnements chez le maire Marchand.

« À voir. Il faut le vérifier. Je ne peux pas dire aujourd’hui si c’est légal ou pas par rapport à ce qui est attendu de la loi en fonction du financement des partis », a soutenu le maire, dimanche.

Selon lui, à Québec forte et fière (QFF), parti du maire, la « ligne tracée » est de s’assurer que les personnes payées par le cabinet du maire ne fassent pas de travail pour le parti.

« Maintenant, est-ce que c’est possible d’en faire? Est-ce que ça répond à une règle ou pas? C’est ce qu’on va regarder (...) Est-ce qu’avec les fonds d’un cabinet, on peut par exemple faire de la communication, des médias sociaux, de la gestion du parti ? Nous, on ne se l’est pas permis ».

Sur le plan politique, le maire a dit que la situation ne change pas au conseil municipal et qu’il « ne va pas perdre (son) temps à répondre à quelqu’un qui n’est pas élu ».