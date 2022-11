«Révolution»: une surprise pour les danseurs

Comme annoncé par Sarah-Jeanne Labrosse, lors de la dernière émission, tous les candidats qui ont remporté leur face-à-face ne vont pas nécessairement aller à la prochaine étape. Certains devront en effet passer par une nouvelle étape, nommée l’ultime sélection, qui sera dévoilée ce dimanche.

La production a eu envie de brasser les cartes pour cette quatrième saison de Révolution en transformant une étape dans la compétition. «Dans les saisons précédentes, pour se qualifier pour les épreuves finales, il y avait l’épreuve révolution, qui était une délibération entre les maîtres, qui devaient juger uniquement sur les révolutions des candidats. On a voulu bonifier cette étape en rajoutant une performance», a expliqué le producteur Martin Métivier.

Ce dimanche, les maîtres vont, dans un premier temps, devoir voter pour choisir les danseurs incontournables de la saison parmi tous ceux qui ont remporté leur face-à-face. Ces derniers vont aller directement aux épreuves finales.

«Les autres devront danser un numéro d’une minute pour se qualifier, a ajouté le producteur. 7 candidats sont choisis comme incontournables, et les 14 restants vont devoir se battre pour gagner leur place.»

Incrédulité

Les danseurs ont été très surpris quand Sarah-Jeanne Labrosse a annoncé cette nouvelle étape.

«Ils savaient qu’il y avait un tournage additionnel, qui était indiqué dans leurs contrats, mais sans tous les détails. Les maîtres vont ensuite donner une mission à chacun, en leur expliquant ce qui leur manque pour passer à la prochaine étape.»

La directive peut concerner leur expression, leur technique, leur musicalité ou même leur demander d’aller ailleurs dans les émotions qu’ils choisissent d’interpréter.

«Ça amène les danseurs dans un autre registre. On va, par exemple, en voir aller dans un autre style. Ça a provoqué des performances surprenantes. Certains danseurs vont se révéler différemment.»

Avant même le début de la compétition, certains candidats ont travaillé leur parcours, mais l’ajout d’une étape les a déstabilisés.

«Il y en a qui arrivent dans l’émission et qui savent déjà ce qu’ils vont danser jusqu’à la finale, mis à part les duos improbables, a précisé Samuel Maurin Bonte, directeur au contenu. Ajouter une nouvelle chorégraphie au milieu de la compétition, ça les a décontenancés et ça crée des surprises. On peut dire que la route vers la victoire n’est facile pour personne.»

L’ultime sélection de Révolution a lieu ce dimanche, à 19h30, à TVA.