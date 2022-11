Séquelles de la tuerie en Saskatchewan

Je voudrais faire état de notre opinion à mon mari et moi à la lueur de ce qui s’est passé dans les médias au cours des dernières semaines et je prendrai comme point d’ancrage la récente tuerie en Saskatchewan lors de laquelle mon mari s’est écrié « Tiens, voilà la nouvelle saveur du jour ! »

Sur le coup, j’ai trouvé qu’il mettait le doigt sur quelque chose de très juste, à savoir que ce qui compte de nos jours, en tout cas ce qui compte pour les médias il me semble, c’est de faire les manchettes les plus attrayantes possible pour attirer le plus de gens possible à lire leur journal, à écouter leur poste de radio ou de télé, ou à se brancher sur leur tribune web.

Avec pour résultat qu’on a l’impression en tant que citoyen que le monde va de plus en plus mal, qu’il n’y a que des catastrophes autour de nous, sans parler de tous les scandales, et que rien ne se règle jamais. On passe d’un événement à l’autre sans même s’en rendre compte.

Et pourtant, si je nous regarde évoluer en tant que société, je vois qu’on est des centaines de milliers, même des millions au Québec seulement, à se dévouer corps et âme pour améliorer notre société. Et dans nos petits microcosmes individuels, nous y réussissons je crois.

Il y a moins d’ignorance, moins de pauvreté, moins d’enfants mal nourris et moins d’analphabétisme dans nos entourages immédiats. Sans parler qu’il y a plus de gens diplômés, plus de gens d’affaires prospères, plus de nos artistes qui sont reconnus dans le monde d’aujourd’hui, que dans le merveilleux Québec d’autrefois.

Comment se fait-il, alors, qu’on a plus souvent qu’autrement l’impression que la fin du monde est à nos portes ? Que la prochaine catastrophe va nous anéantir de façon définitive ? On est coincé dans une spirale de catastrophes qui nous donne une impression indélébile de destruction ?

Faudrait-il se couper entièrement de tous les réseaux d’information pour retrouver notre joie de vivre ?

Un couple qui a encore le goût de sourire à la vie

Je comprends votre envie de ne vous arrêter qu’à tout le beau et le bon qui se passent sur terre, mais je ne crois pas qu’on puisse rester vivant dans sa société en se coupant de la réalité, et les médias d’information sont là pour nous transmettre ce qui s’y passe dans cette réalité quotidienne.

Ce qui ne devrait priver personne d’entre nous de réduire son absorption quotidienne de nouvelles difficiles à avaler. C’est certain que la pléthore de sites où on nous abreuve de nouvelles en continu peut saturer certaines personnes, mais à chacun de faire ses choix et d’entrecouper les nouvelles de promenades dans la nature, de lectures inspirantes et de conversations légères.