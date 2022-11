Surprises et déceptions dans la NFL à la mi-saison

À la mi-saison dans la NFL, il y a d’agréables surprises autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Les déceptions sont au rendez-vous, elles aussi. Plusieurs événements pourraient encore changer le cours des choses en seconde moitié.

Parmi les plus belles surprises, difficile de trouver mieux que les deux clubs new-yorkais. Autant les Jets que les Giants devaient en théorie frayer avec les bas-fonds ou, dans le meilleur scénario possible, entamer une lente progression.

Les Jets ont déjoué tous les pronostics en s’offrant même des équipes telles que les Bills et les Dolphins à leur tableau de chasse. Leur riche cuvée de recrues a amélioré considérablement l’équipe, qui obtiendrait le cinquième billet pour les séries dans la Conférence américaine à ce stade-ci.

De leur côté, les Giants seraient eux aussi des séries avec une sixième place dans la Conférence nationale, un rendement inespéré. Des victoires enregistrées aux dépens des Titans et des Ravens démontrent que cette équipe doit être prise au sérieux.

Au rayon des autres surprises de taille, les Seahawks n’ont rien à envier à personne. Ils figuraient pour plusieurs comme candidats logiques pour obtenir le premier choix (ou parmi les premiers, à tout le moins) du prochain repêchage. Ils détiennent aussi le choix des Broncos, ce qui les positionnera avantageusement.

Les Eagles doivent-ils être considérés comme une surprise ? Je les voyais remporter leur division, mais il était difficile de les imaginer invaincus à la mi-saison.

Plusieurs déceptions

Au chapitre des déceptions, plusieurs se font la lutte, à commencer par ceux qui étaient considérés comme des prétendants sérieux aux grands honneurs, les Packers, les Rams et les Buccaneers. Du lot, seuls les Buccaneers semblent être encore en mesure de rescaper leur saison, dans une division faible.

Et que dire des Raiders et des Broncos, qui, plutôt que de lutter pour la tête de la fameuse division Ouest, se livrent un duel de fond de sous-sol jusqu’à maintenant ? Il faut aussi ajouter les Colts, les Cardinals et les Saints au département des clubs qui sous-performent.

Sur le plan individuel

Nul doute que la plus réjouissante surprise sur le plan individuel à travers toute la ligue est le quart-arrière Geno Smith, qui montre qu’il ne faut jamais cesser de s’accrocher, même après huit ans sur le banc ! Tua Tagovailoa avec les Dolphins fait, lui aussi, taire ses dénigreurs, innombrables depuis deux ans.

À cette position, les déceptions se bousculent. Aaron Rodgers, Russell Wilson, Matthew Stafford, Matt Ryan et Baker Mayfield ne sont que quelques joueurs qui n’ont pas été à la hauteur des attentes.

À suivre !

En cette seconde moitié de saison, bien des yeux seront tournés vers les Browns lorsque Deshaun Watson renouera avec l’action le 4 décembre. Le jeu au sol de l’équipe est dévastateur et Watson fera rêver les partisans malgré ses agissements répréhensibles. À Cleveland, on paierait cher pour acheter une victoire... Reste à voir à quel point le quart-arrière ressentira la rouille de près de deux ans d’inactivité.

La situation à Washington sera aussi intéressante. Le propriétaire Dan Snyder lèvera-t-il enfin les feutres après des années de gestion exécrable en vendant son club pour une énorme fortune ? Un beau cadeau de départ pour lui, mais encore plus pour les partisans.

Impossible de conclure sans évoquer la possible retraite de Tom Brady. Il ne se fera pas bavard là-dessus et il a souvent mentionné qu’il ne souhaitait pas que ses derniers matchs se transforment en tournée d’adieu. À suivre...

5 points à surveiller

Brady en Allemagne

Les Buccaneers et les Seahawks seront en vedette à 9 h 30 dans le tout premier match de la NFL disputé en sol allemand, à Munich. Le quart-arrière des Buccaneers Tom Brady connaît sa part d’ennuis cette saison, mais, malgré tout, il prend un soin jaloux du ballon. Cette saison, il en est maintenant à 373 passes de suite sans interception. S’il tente 30 passes face aux Seahawks sans larcin, il battra le record d’Aaron Rodgers, qui avait lancé 402 passes de suite sans être intercepté en 2018.

Affaire de famille

La famille sera à l’honneur cette semaine. Dans le duel entre Bills et Vikings, les frères James et Dalvin Cook, tous deux des porteurs de ballon, s’affrontent. Receveurs respectivement chez les Bears et les Lions, Equanimeous St. Brown et Amon-Ra St. Brown seront eux aussi des opposants. Il ne faudrait pas oublier les cousins, le porteur des Browns Nick Chubb et celui qui tentera de le freiner, l’ailier défensif des Dolphins Bradley Chubb. Si l’ailier défensif Joey Bosa est en santé, il affrontera son frère Nick, à la même position chez les 49ers.

Les Eagles avares

La fiche parfaite des Eagles s’explique par plusieurs facteurs et l’un d’entre eux est leur jeu au chapitre des revirements. L’équipe domine dans le circuit avec un différentiel de +15 revirements, en plus de mener pour le plus grand nombre de revirements provoqués avec 18. Selon NFL Research, si leur ratio de revirements est encore positif cette semaine, ils seront les premiers depuis les Colts de 1958 avec un différentiel positif dans neuf matchs de suite.

Plusieurs remontées

Cette saison, pas moins de 42 matchs ont été décidés quand une équipe est allée chercher la victoire au quatrième quart. C’est plus que jamais auparavant après neuf semaines d’activité. Il est à noter que les Vikings et les Giants sont les plus performants à cet effet, avec quatre victoires chacun lorsqu’ils tiraient de l’arrière au quatrième quart.

Et de 20 pour Herbert ?

Le quart-arrière des Chargers, Justin Herbert, revendique déjà 19 matchs de 300 verges ou plus par la passe depuis ses débuts en 2020. S’il en ajoute un autre face aux 49ers, il deviendra le premier quart-arrière à en compter 20 à ses trois premières saisons. Il est à égalité avec les 19 d’Andrew Luck avec les Colts, entre 2012 et 2014.