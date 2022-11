Venez à mon secours!

J’ai besoin de votre aide, car je suis à la recherche d’un article que vous avez publié il y a un certain temps et dans lequel quelqu’un mentionnait sa trouvaille pour régler un problème d’infection urinaire récurrent. Il s’agissait d’un mélange dans lequel entraient une poudre quelconque ainsi que d’autres ingrédients liquides. J’avais découpé cet article, mais comme je ne le retrouve plus, j’apprécierais que vous le publiiez de nouveau.

Anonyme

Ce problème a fait l’objet de nombreuses chroniques où plusieurs personnes y sont allées de leurs suggestions, en particulier celles qui avaient eu un effet bénéfique sur leur état. Mais comme c’est difficile d’en faire le tri, je vous signale que l’absorption d’eau en grande quantité est nécessaire pour régler ce problème, tout comme l’absorption d’infusions de thym aux quatre heures pourrait s’avérer efficace, sans parler du mélange d’une cuillerée à café de bicarbonate, de la même quantité de jus de citron auquel on ajoute 2 cachets (500 mg) d’aspirine écrasée, qui offre aussi de bons résultats.