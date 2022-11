SAVOIE, Bruno



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 novembre 2022, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Bruno Savoie, retraité d'Hydro-Québec. Il était l'époux de feu Odette Côté et le fils de feu Lucien Savoie et de feu Thérèse Proulx. Autrefois de Saint-Agapit, il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine (Jean Harvey), Diane (Mario Hamel; le père de ses enfants Denis Gérard) et Mario (Ginette Arseneault); ses petits-enfants : Olivier S. Harvey, Maxime S. Harvey. (Marie-Soleil), Francis Gérard (Cathrina), Valérie Gérard, Samuel Gérard (Jacynthe), Kim Arseneault et Alexis Savoie; son arrière-petite-fille Mathilde Gérard; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Réal Savoie (Clémence Perron), feu Louise Côté (Marcel Dufresne), Andrée Côté (Claude Lachance), Marie-Claire Côté (feu René Roy), Edith Côté (Claude Gauthier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur, ses frères et ses parents. La famille tient à remercier le personnel de la résidence du quartier Sud pour le bonheur qu'il a procuré à leur père, ainsi que le personnel de la résidence Précieux Sang pour leur humanisme. La famille remercie également le Dr Marc-André Côté, cardiologue de l'Hôpital du Saint-Sacrement, pour les suivis effectués au cours des dernières années, de même que le personnel soignant du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins à leur père et le support à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4, Tél : 418-387-1230, sans frais 1-888-387-1230, https://www.alzheimerchap.qc.ca/