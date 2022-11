TURCOTTE, Lucienne Mockel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2022, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée dame Lucienne Mockel, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Turcotte. Elle était la fille de feu dame Élise Robichaud et de feu monsieur Joseph Mockel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 10 h pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (André Ruel), son petit-fils Simon Ruel (Annie Mercier); ses arrière-petits-fils: Lucas et Zack ainsi que ses neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Omer (feu Liliane Maheu), feu Yvonne (feu Dave Butler), feu Lucien, feu Jeannette (feu Bertrand Tremblay). Elle était la belle-sœur de feu Alfred (Madeleine Duchesne), feu Albert, feu Bernadette (feu Dominique Lepage), feu Cécile (feu Jean Gendron), feu Rita, feu Yvonne (feu Florent Poirier), feu Damase (feu Germaine Thibault), feu Robert (Marguerite Maheux), feu Gilbert (feu Gesseline Miousse) et feu Yvon (feu Gilberte Arsenault). La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/