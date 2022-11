ROUSSEL, Jeannine Côté



À l'Hôpital Général de Québec, le 19 octobre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Jeannine Côté. Elle était l'épouse de feu monsieur Roméo Roussel et la fille de Marie-Anna Pelletier et de Raoul Côté. Autrefois de L'Isle-Verte, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule 19 novembre 2022 de 9 h à 10 h.et de là au cimetière St-Charles pour l'inhumation. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Edith (Marek Bourgeois), Daniel, André (Anne Bernier), Denis (Denise Beaulieu), Carmen (Pierre Vallière) et Rémi (Monique Potvin); ses petits-enfants : feu Alexandra, Rosianne et Roseline; son frère et ses sœurs : Lucien (Odette Lafrance), Colette (Marcel Guenette), Céline, Raymonde et Suzette (Alban Deschênes); sa belle-famille Roussel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : feu Antoine (feu Rita Viel), feu Richard (Huguette Côté), feu Jean-Roch (feu Claire Côté), feu Carmen r.s.r et feu Jean-Paul (feu Yvette Deroy). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec, et en particulier du 2e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Ste-Monique, 2960, boul. Masson, Québec, QC, G1P 1J6, tél. : 418-871-8898.