TARDIF, Antoinette



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le 7 novembre 2022, est décédée sœur Antoinette Tardif, sœur de Sainte Jeanne d'Arc, (en religion sœur Julien du S.C.) à l'âge de 101 ans et 2 mois, après 79 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Albéric Tardif et de feu madame Élienne Lessard de Saint-Henri de Lévis. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, Québec. Sœur Antoinette Tardif, laisse dans le deuil outre les membres de sa communauté religieuse ses frères et sœurs, beaux frères et belles sœurs: Rose-Hélène (feu Léopold Adams) Laurette (André Savard), Victor (feu Cécile Poirier), feu Adrien (Rachel Pedneault), Julien (feu Lise Rivet), Marius (feu Nicole Massé), Madelaine (feu Denis Fortier) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs.