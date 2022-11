À vos pelles, la neige s’en vient: entre 5 à 10 cm attendus dans le sud du Québec mercredi

L’est du Québec a été frappé lundi par un deuxième système météorologique qui a apporté une nouvelle bordée de neige, alors que d’autres précipitations sont prévues vers le milieu de la semaine.

• À lire aussi: Plusieurs sorties de route dans l’est du Québec: la météo en fait voir de toutes les couleurs aux automobilistes

• À lire aussi: [EN IMAGES] Trêve terminée, la neige s’en vient un peu partout au Québec

• À lire aussi: L’hiver s’installe avec une première bordée dans l’est

Après la queue de la tempête Nicole qui a laissé de la neige sur la Côte-Nord et de la pluie en Gaspésie plus tôt samedi, un deuxième système gorgé d’humidité a remonté la Nouvelle-Angleterre jusque dans l’est du Québec, lundi.

«On a encore cette fois-ci de la neige, une deuxième bordée en deux jours pour la Côte-Nord. On parle de 15 à 20 cm encore. C’est ce qu’ils ont reçu aussi samedi et pour la Gaspésie, ç’a commencé en pluie, mais ça c’est changé en neige au cours de la nuit et on est entre 10 et 20 cm de neige dépendamment d’où on se trouve, mais déjà c’est en train de s’améliorer rapidement», a indiqué Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Les conditions difficiles ont occasionné de nombreuses sorties de route lundi matin dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, selon la Sûreté du Québec.

Le Centre de services scolaire des Chic-Chocs a pris la décision de suspendre les cours pour la journée.

Du déjà-vu

Comme si ce n’était pas suffisant, un autre système, cette fois en provenance du Texas, semble décidé à prendre le même chemin puisque d’autres précipitations de neige sont annoncées vers le milieu de la semaine.

«On se retrouve du côté froid des systèmes. Donc, du côté neige. L’air froid est avec nous pour rester. Mercredi, on regarde encore un système qui va longer toute la frontière sud du Québec. Pour Montréal, Québec et le long du fleuve du Saint-Laurent, on parle de 5 à 10 cm pour l’instant. En Beauce, ça pourrait être un peu plus, car ils sont plus près du système. Il pourrait y avoir des quantités plus importantes de ce côté-là et ensuite, ça se dirige vers l’est du Québec où ça va laisser une troisième bordée de neige pour la Côte-Nord et une deuxième pour la Gaspésie. Même genre de système encore», a affirmé Mme Giguère.

Dans le corridor Montréal-Québec, on ne parle pas encore d’une véritable tempête de neige.

«On pourrait même en avoir moins, mais il va y avoir des flocons, ça c’est sûr. Ça reste à surveiller. On est sur l’extrémité de la zone de neige. Si ça passe un peu plus au sud, on va être épargnés.»

Dans tous les cas, il devrait y avoir «un coup de pelle à donner».

«Est-ce que ce sera un petit ou un moyen coup de pelle? Ça ne s’enligne pas pour une tempête. Ce qui est particulier à souligner avec ce système-là, c’est qu’il va passer de jour. On va partir travailler et il n’y aura probablement rien et puis, mercredi, ça va être nuageux et froid et les flocons vont commencer en journée. Donc, le retour à la maison pourrait être un peu plus difficile.»

À Québec, le premier 5 cm de neige arrive en moyenne le 21 novembre.

«Nous avons été gâtés pas mal avec le temps doux que nous avons eu à la fin d’octobre et au début de novembre», rappelle la météorologue.