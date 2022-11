Abitibi-Témiscamingue: Discussions historique pour l’inclusion des Premières Nations à l’économie

Quelques centaines d'intervenants du monde des affaires, des communautés autochtones et des politiciens sont réunis cette semaine à Val-d’Or à l'invitation du Cercle économique interrégional des Peuples autochtones afin de discuter de l’inclusion des Premières Nations à l’économie québécoise.

C’est la première fois que les nations crie, anishnabe, atikamekw et inuite s’assoient avec les entrepreneurs de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour renforcer leurs liens, selon la directrice générale du Secrétariat aux alliances économiques Nation crie et Abitibi-Témiscamingue.

«Selon mon aîné Oscar Kistabish, ça ne s’est jamais vu, c’est historique, fait valoir Chantal Hamelin. On va avoir plus de 400 rendez-vous d’affaires et on espère que ces rencontres permettront de voir dans le futur des alliances stratégiques, le développement de formations, de main-d’œuvre, des contrats, des ventes, dans tous les domaines.»

Elle souligne qu’une vingtaine d’engagements «concrets» devraient être annoncés mardi, notamment en ce qui a trait à la formation d’employés aux réalités et à la culture autochtone ainsi qu’à l’embauche de main-d’œuvre autochtone.

«Certaines chambres de commerce ajoutent un siège Premières Nations à leur conseil d’administration. Une compagnie forestière qui veut trouver une façon de développer la main-d’œuvre dans les postes à pourvoir. Une minière et une communauté vont dévoiler les collaborations sur lesquelles elles se sont entendues, énumère par exemple Chantal Hamelin. C’est vraiment de développer ces capacités ensemble, de se développer ensemble.»

L’événement fait suite au premier Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec organisé par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) à Montréal l’an dernier. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ainsi que le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, seront d’ailleurs sur place.