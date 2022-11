Avez-vous peur des drag queens?

Un nouveau projet de loi dans l’État du Tennessee aux États-Unis pourrait rendre illégales les performances de drag dans les lieux publics.

Ce projet de loi vise notamment les artistes de drag masculins ou féminins qui pourraient être accusés de délit ou de crime dans certaines conditions si leur performance de drag avait lieu ailleurs que dans un cabaret ou un bar gai, ou encore dans un endroit où des mineurs pourraient la voir.

Les républicains semblent avoir peur des drags, peur de leur effet sur les mœurs, sur la société.

En constatant que les droits de ces artistes sont menacés au Tennessee, je m’interroge sur la vision qu’ont les Québécois et les Québécoises de l’art du drag.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Pourquoi ça dérange ?

Je ne manque jamais les séries qui présentent une compétition de drag. Des fois, je vais au cabaret Mado à Montréal pour voir des prestations.

Ce que j’apprécie de cet art ? Les personnes qui s’y adonnent sont de véritables artistes. Elles doivent se trouver un style, une personnalité, afin de se démarquer des autres. On a droit à un éventail de propositions qui nous ouvrent à un monde de possibles. En regardant ces artistes, des jeunes et des moins jeunes peuvent se dire : « oh, ça se peut pour moi aussi ! »

Les gens que cet art dérange devraient se demander pourquoi.

Est-ce de voir un homme en talons hauts et en perruque ? Est-ce d’être en contact avec autant d’extravagance qui dérange ? Est-ce parce que les drag queens et les drag kings sont trop visibles dans les médias ? Est-ce de peur que leurs enfants soient influencés par ces performeurs ?

Je suis certaine qu’en s’intéressant réellement à cet art, beaucoup de gens laisseraient tomber leurs préjugés.

Il va falloir s’habituer à leur présence, parce que ces artistes de drag aussi ont le droit de rayonner à leur juste valeur.