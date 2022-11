[BALADO] Le pourboire, une pratique aux origines douteuses

Aujourd’hui, le pourboire est encore monnaie courante en Amérique du Nord, mais disparaît peu à peu ailleurs dans le monde.

On souligne souvent son aspect injuste, qui perpétue des stéréotypes et comportements sexistes et racistes.

Il crée une dynamique de pouvoir inégale et est souvent une source de harcèlement contre laquelle on ne peut rien faire, sinon perdre son revenu.

Retour sur l’histoire d’une pratique qui traverse de moins en moins bien le temps.

Écoutez Sophie Croteau et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes:

