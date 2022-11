Biden peut partir en paix

Près d’une semaine s’est écoulée et nous ne savons toujours pas qui contrôlera la Chambre des représentants. Nous disposons cependant de suffisamment de résultats pour que les deux formations politiques tirent quelques leçons des élections de mi-mandat de 2022.

Performance inespérée pour les démocrates

On vous a répété je ne sais combien de fois que les élections de mi-mandat sont habituellement une occasion de sanctionner le parti qui détient la Maison-Blanche. Considérant que le taux de satisfaction du président Biden oscille entre 39% et 41%, bien des observateurs s’attendaient au pire.

Pourtant, l’administration actuelle pourra faire valoir qu’elle est une de celles ayant tiré leur épingle du jeu lors de cet exercice. Depuis 1946, la formation du président perd en moyenne 27 sièges à la Chambre. Lorsque la cote de popularité du président est sous la barre des 50%, cette moyenne passe à 37 sièges.

Joe Biden et ses troupiers ont misé beaucoup sur des enjeux comme l’avortement et la sauvegarde de la démocratie. Si on prend en considération l’importance du vote des femmes et les défaites de plusieurs trumpistes et/ou complotistes, leur stratégie a porté ses fruits.

Autre signe plutôt satisfaisant, les démocrates semblent parvenus à limiter les pertes au sein de l’électorat hispanophone. Devant un résultat inquiétant dans la Floride de Ron DeSantis, on relève quelques gains importants au Texas.

Préparer une sortie élégante pour Biden

En analysant les commentaires des électeurs à leur sortie des bureaux de vote, le site The Hill faisait ressortir une petite part d’ombre dans un ensemble de données encourageantes pour les démocrates. Ils sont 67% des répondants à souhaiter que Joe Biden ne se présente pas à la présidentielle de 2024.

Je suis de ceux qui croient que le 46e président présente un bilan dont il n’a pas à rougir. Malgré des divisions au sein de ses troupes, il est parvenu à apposer sa signature au bas de lois importantes. Sur la scène internationale, les alliés se réjouissent de retrouver un interlocuteur engagé et stable.

À l’aube de son 80e anniversaire, Biden ne parvient cependant plus à inspirer confiance. La perception qu’en ont ses concitoyens est celle d’un homme du passé. De plus, qu’ils aient une bonne performance ou pas, si les républicains parviennent à prendre la Chambre, les deux prochaines années seront épuisantes.

Joe Biden est entré en politique à l’âge de 29 ans, il a siégé au Sénat jusqu’à ce que Barack Obama en fasse son vice-président en 2008. Il a longuement servi son pays malgré nombre de tragédies familiales et personnelles. Le moment est venu de lui permettre de se retirer avec les honneurs.

Il reste donc deux ans aux démocrates pour lui trouver un successeur, et le temps presse. Si je désespère de voir Kamala Harris sortir de sa torpeur, on peut encore espérer de belles choses de la part des Pete Buttigieg, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Roy Cooper ou Catherine Cortez Masto.