Disparu depuis un mois, un étudiant étranger de 17 ans demeure introuvable

Disparu depuis près d’un mois, un adolescent nouvellement arrivé au Canada demeure introuvable, une situation difficile pour sa famille. Une veillée en son honneur aura lieu lundi soir à Montréal.

• À lire aussi: Disparu depuis près de trois semaines: où peut bien se retrouver Feng Tian?

• À lire aussi: Un adolescent de 17 ans porté disparu à Montréal

Feng Tian, 17 ans, a été vu pour la dernière fois le 17 octobre dernier près de l’intersection de la rue Sherbrooke Ouest et du boulevard Cavendish dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Ne parlant ni français ni anglais, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et ses proches ont des raisons de craindre pour sa vie.

Sa famille, ayant récemment immigré au Canada, doit ainsi vivre avec les défis d’un nouveau pays, d’une nouvelle langue, et ce, en plus de chercher l’adolescent d’origine chinoise.

«Je veux qu’il revienne à n’importe quel prix, je serais prête à échanger ma propre vie», a mentionné la mère de l’adolescent, Sujing Nie, au Journal de Montréal le 5 novembre dernier.

Veillée en son honneur

Une veillée à l’honneur de Feng Tian est prévue lundi soir vers 19h afin d’offrir du support à sa famille. Le tout a été organisé par Tricia Bartley qui s’est rapprochée de la famille de l’adolescent au cours des dernières semaines.

«La famille a BESOIN et MÉRITE notre soutien. En tant que communauté unique, diversifiée et axée sur la famille. C’est QUI nous sommes. [...] S’il vous plaît, montrez votre soutien et rejoignez-moi ainsi que la famille [de Tian Feng] le 14 novembre à 19h», a-t-elle notamment écrit sur Facebook.