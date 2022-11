Encore trop de matières jetées aux poubelles dans la région de Québec

Les citoyens et les entreprises jettent encore trop de déchets recyclables aux poubelles et doivent en faire plus pour atteindre les cibles fixées de valorisation des matières résiduelles.

Selon les dernières données datant de 2019, la quantité de déchets envoyée à l’élimination est de 678 kg par an par habitant sur la Rive-Nord de la région de Québec.

Cela inclut l’ensemble des matières envoyées à l’élimination par les particuliers, les institutions, les commerces et le milieu de la construction, divisé par le nombre d’habitants.

On veut réduire cette quantité à 423 kg à l’horizon de 2031, selon le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PGMR).

Lundi, les élus de la Communauté métropolitaine de Québec ont reçu les journalistes au centre de tri, devant un amoncellement de déchets qui représente la quantité éliminée par habitant qu’il faut diminuer pour atteindre les cibles.

«D’où la nécessité de travailler tous ensemble pour réduire ces quantités», a fait valoir Pierre Lefrançois, président de la commission consultative du projet de PMGMR et maire de L’Ange-Gardien.

Au bon endroit

«Si nos matières sont envoyées au bon endroit et que nous réduisons à la source, nous devrions être en mesure d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.»

La mise en exploitation de l’usine de biométhanisation tombe bien, estime la vice-présidente de la commission et vice-président du comité exécutif de Québec, Marie-Josée Asselin.

«Notre objectif de 423 kg de déchets éliminés par habitant va nécessiter des efforts de la part de tout le monde. Le momentum est particulièrement parfait avec la mise en œuvre de l’usine de biométhanisation qui va nous permettre notamment de diminuer tout ce qui est l’enfouissement ou l’incinération de matières organiques.»

Entreprises et commerces

Ce sont les entreprises, commerces et institutions qui ont le plus tendance à jeter des matières résiduelles qui pourraient se recycler ou être réutilisées.

Seulement 36% de leurs déchets sont «mis en valeur»; le reste va à l’incinérateur ou à l’enfouissement.

C’est trop peu, estiment Marie-Christine Alarie et Charles-Éric Bernier, coordonnatrice en gestion des matières résiduelles et directeur de l’environnement à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQuébec).

«Les écoles primaires et secondaires, il y en a beaucoup où malheureusement, il n’y a pas assez d’installations pour recycler. La matière organique, c’est une grosse proportion aussi. Dans les institutions et commerces et industries, il y a beaucoup d’efforts à faire», illustre Mme Alarie.

Chez les citoyens, on peut faire mieux, alors que 41% des matières sont mises en valeur.

«Il y a certains immeubles à appartements où il n’y a pas encore de bac bleu. Ça n’a pas de sens», cite Marie-Josée Asselin.

Consultations

Les citoyens pourront se prononcer sur les actions à prendre pour améliorer la situation.

Des consultations portant sur le projet du PMGMR révisé de la CMQuébec Rive-Nord auront lieu dans les prochains mois.