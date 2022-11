Est-ce fini pour Jake Muzzin?

Le défenseur des Maple Leafs de Toronto Jake Muzzin sera inactif minimalement jusqu’à la mi-février en raison d’une «blessure à la colonne vertébrale» et certains s’interrogent déjà sur son avenir dans le hockey professionnel.

L’ancien des Kings de Los Angeles est tenaillé par ses problèmes physiques depuis quelques mois. Il a manqué une bonne partie du camp d’entraînement à cause de maux de dos avant de participer à quatre rencontres de saison régulière. Cependant, des douleurs au cou l’ont empêché de terminer celle du 17 octobre face aux Coyotes de l’Arizona et son nom a été inscrit sur la liste des blessés à long terme environ une semaine plus tard. Son cas sera réévalué durant le deuxième mois de l’année 2023.

Muzzin a disputé 47 matchs lors de la dernière campagne et a accumulé 14 points.

Par ailleurs, l’organisation ontarienne a placé le nom de l’arrière T.J. Brodie sur la liste des éclopés. Celui-ci est touché à un muscle oblique.

Les Leafs visiteront les Penguins de Pittsburgh, mardi.