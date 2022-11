Anna et Arnaud: «Ça pourrait être moi, ça pourrait être mes filles» - Guylaine Tremblay

Amie depuis plusieurs années d’un organisme qui vient en aide aux jeunes de la rue, Guylaine Tremblay a reçu, à la suite de la diffusion de la série Anna et Arnaud de nombreux témoignages de personnes qui sont touchées par cette situation et de gens qui veulent aider.

Anna et Arnaud, qui vient de prendre fin sur les ondes de TVA, raconte l’histoire d’un jeune homme qui perd ses repères à la suite d’un grave traumatisme et qui se retrouve dans la rue.

Sa mère, Anna, interprétée par Guylaine Tremblay, tente d’aider son fils à sortir du brouillard et de le ramener sur terre loin des drogues et du froid.

« Il y a tellement de gens qui m’ont écrit tout au long de la série. Des gens qui ont des fils et des filles dans cette situation, certains qui ont des problèmes de toxicomanie et d’autres qui se demandent ce qu’on peut faire pour leur venir en aide », a-t-elle raconté, lors d’un entretien.

L’actrice avoue avoir été remuée par le rôle d’Anna.

« J’ai vécu ça encore plus dans mes tripes. On tournait au centre-ville et je voyais la vraie itinérance. Ça pourrait être moi, ça pourrait être mes filles. Je voyais aussi des gens qui passaient à côté de ces gens sans les voir et sans les regarder. Ça m’a bouleversé », a-t-elle laissé tomber.

Depuis 2017, Guylaine Tremblay est co-présidente d’honneur de l’Open House de la Maison Dauphine à Québec.

Un organisme qui fête ses 30 ans qui vient en aide, chaque année, à 700 jeunes de la rue, âgés de 12 à 35 ans, qui bénéficient de services gratuits. On y offre de l’hébergement d’urgence, de l’aide alimentaire, des vêtements, des soins d’hygiène, des services académiques, de l’aide au logement, des services médicaux et de l’aide psychologique.

L’open house est un grand spectacle-bénéfice qui permet de financer les activités de la Maison Dauphine. La 4e édition de ce grand spectacle, présenté le 22 novembre au Palais Montcalm, mettra en vedette, Annie Villeneuve, Kim Richardson, Jean Ravel, Christian Marc Gendron, quatre musiciens, quatre choristes et un ensemble vocal de 25 personnes.

Absente l’an dernier, en raison des tournages du Bye bye 2021, qui se sont déroulés sous haute sécurité, en raison de la COVID, Guylaine Tremblay sera de retour à l’animation.

« J’ai hâte. Ça va être une soirée extraordinaire où ça va chanter », a raconté la comédienne qui passera la semaine à Québec et qui montera sur les planches, le 27 novembre, à la Salle Albert Rousseau, pour une supplémentaire de son spectacle solo J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, où elle revisite des chansons d’Yvon Deschamps.

Acheter un billet de spectacle de l’Open House de la Maison Dauphine, précise-t-elle, est une façon concrète d’aider les jeunes de la rue.

« La Dauphine contribue à ramener ces jeunes vers une vie plus saine et elle les aide à terminer leurs études. Elle donne de l’espoir à des jeunes qui ont l’impression qu’ils ne s’en sortiront jamais », a-t-elle indiqué.

Il faut, dit-elle, briser le mur qui existe entre nous et eux.

« C’est ce que la Maison Dauphine fait depuis 30 ans. C’est essentiel et ça prend de l’argent pour faire fonctionner tout ça. Chacun peut être un agent de changement à sa manière et avec une modeste contribution », a-t-elle fait remarquer, ajoutant que la pandémie avait contribué à une augmentation des problèmes chez les jeunes.

TVA diffusera, le 22 novembre, à 21h, le documentaire Anna et Arnaud : Reconstruire le lien.

Un documentaire où Francine Ruel va à la rencontre de Sophie et Thierry qui sont, chacun, parent d’un enfant souffrant de dépendance et qui raconteront leur cheminement difficile. Francine Ruel abordera aussi sa réalité avec son fils Étienne, qui est à l’origine de cette série télé.