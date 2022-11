Le choc des immigrants

Le Journal d’hier présentait des enseignants venus d’Afrique et embauchés dans une école secondaire en banlieue de Québec.

On comprend le choc culturel de deux de ses enseignants africains arrivés du Cameroun, l’une en 2018, l’autre en juin 2022.

Marius Kiam Bitep, le dernier arrivé avec femme et enfant, a été surpris qu’au Québec, contrairement au Cameroun, nos enfants-rois imposent leur loi. Habitué à la politesse, car en Afrique l’enseignant commande le respect, il note simplement qu’au Québec « on est d’égal à égal avec les élèves, et l’enseignant doit rendre des comptes aux parents ».

« Qu’en des termes galants, ces choses-là sont dites », pour citer Molière dans Le Misanthrope. En fait, ce que ce professeur de mathématiques observe, c’est l’une des plaies de la culture de l’illusion de l’égalité pratiquée chez nous où les élèves, souvent les moins performants, croient en connaître autant sinon plus que leurs enseignants.

Critiques

D’ailleurs, cela se vérifie dans la critique des élèves quant aux notes qu’ils ont tendance à contester avec une vigueur qui ne cesse de croître. « Pour qui i’ s’prend, lui ? » serait leur leitmotiv.

La collègue camerounaise de Marius, Abigael Laure Kombou Dougoua, note pour sa part que certains élèves cherchent à profiter des failles de leurs enseignants. « J’ai eu des élèves qui riaient de mon accent ou qui me prenaient moins au sérieux parce que je prononçais mal un nom de famille. Tu te sens jugé », a-t-elle dit.

Il faut être bien ignorant pour agir de la sorte. Nous nous enrichissons incontestablement de l’apport précieux de ces enseignants africains francophones. Ce sont des modèles, qui s’expriment dans une langue châtiée et écrivent sans fautes, comme peu de nos enseignants. Ils nous transmettent en plus des valeurs perdues, comme la politesse et la curiosité intellectuelle. Ils affectionnent souvent la culture québécoise.

N’est-ce pas ces immigrants francophones instruits et intégrés volontaires, heureux de l’être dont nous avons urgemment besoin au Québec ?