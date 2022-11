Le père de Jennifer Aniston s'est éteint

Le comédien John Aniston s’est éteint vendredi à l’âge de 89 ans.

Sa fille, Jennifer Aniston, en a fait l’annonce sur son compte Instagram lundi, dans un touchant message.

«Tu étais l'un des plus beaux humains que j'aie jamais connus. Je suis tellement reconnaissante que tu te sois envolée vers les cieux en paix - et sans douleur. Et le 11/11 rien de moins!» a-t-elle écrit.

«Ce nombre aura à jamais une signification pour moi maintenant», a-t-elle poursuivi.

AFP

Selon CNN, le comédien qui a incarné deux personnages, dont l’un jusqu’à sa mort, dans le feuilleton américain «Days of Our Lives», serait apparu dans près de 3000 épisodes.

Interprétant depuis 1985 Victor Kiriakis, un criminel emblématique qui lui vaudra deux Soap Operas Digest Awards, John Aniston a d’abord campé le personnage d’Eric Richards, en 1970.

En septembre dernier, le comédien a reçu un Emmy honorifique pour souligner l’ensemble de son œuvre et de sa carrière. Sa fille avait notamment pris part à l’hommage.

John Anthony Aniston est né Yannis Anastassakis, en Grèce, et a émigré avec sa famille en Pennsylvanie quand il était enfant. Après un passage dans les forces armées américaines au département de la marine, il entreprend une carrière d’acteur. On a entre autres pu le voir dans «Search for Tomorrow», «The West Wing» et «Gilmore Girls».

En plus de Jennifer, le père de famille laisse derrière lui son fils Alex Aniston et la mère de ce dernier, Sherry Rooney, qu’il a épousée en 1984. Il a eu sa fille avec sa première femme, la comédienne Nancy Dow, décédée en 2016.