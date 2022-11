L’Inde et le Canada s’entendent pour des vols illimités

Le Canada et l’Inde sont parvenus à une entente pour éliminer toute limite au nombre de vols internationaux possible entre les deux pays.

Jusqu’à présent, l’accord entre les deux pays prévoyait un maximum de 35 vols par semaine. Les changements entrent en vigueur dès lundi.

Cette annonce survient en pleine réunion du G20 à Bali, en Indonésie, où Justin Trudeau déploie les grandes lignes de la nouvelle stratégie canadienne pour mitiger l’influence croissante de la Chine en Asie du Sud-Est.

Un des volets cruciaux de cette stratégie indopacifique est la diversification et la multiplication des liens commerciaux entre Canada et cette région du monde en fort développement, notamment avec l’Inde, un pays de plus d’un milliard d’habitants.

«Nous sommes heureux d'élargir les liens entre nos pays en offrant aux transporteurs aériens une plus grande souplesse pour desservir ce marché en pleine croissance», a déclaré Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports.

«En rendant le transport des biens et des personnes plus rapide et plus facile, cet accord élargi facilitera encore plus le commerce et l'investissement entre le Canada et l'Inde et aidera à la croissance et à la réussite de nos entreprises», a-t-il ajouté.

Plusieurs pays occidentaux ont aussi prévu resserrer leurs liens avec l’Inde, la plus grande démocratie du monde et la deuxième économie d’Asie, dans l’objectif de contenir la Chine.