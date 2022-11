M pour Montréal: 5 spectacles à ne pas manquer

Après deux éditions chamboulées par la pandémie, M pour Montréal est de retour avec sa formule habituelle à plein rendement. Pour sa 17e édition, l’événement a toujours le même objectif : faire voir des artistes d’ici aux professionnels de l’étranger. Voici cinq spectacles qui pourraient épater la galerie, selon le programmateur Mikey Rishwain Bernard.

Dee Holt

Photo courtoisie

« Ce sera le spectacle d’ouverture, au Belmont, dit Mikey. Pour Dee Holt, ce sera son tout premier spectacle. Elle a déjà signé sur un label américain assez gros, Nettwerk Recordings. C’est la génération TikTok, pop all the way. Ça me fait penser au buzz de Charlotte Cardin à ses débuts. »

► Mercredi, à 20 h, au Belmont

Clay and Friends

Photo courtoisie

Le groupe de Verdun sera la vedette d’une soirée qui mettra aussi en scène le rappeur Zach Zoya et le Montréalais à l’héritage japonais Soran. « J’ai hâte d’être à ce show », mentionne le programmateur.

► Jeudi, à 20 h, au Club Soda

Le show frette

Photo courtoisie

« C’est la première fois qu’on fait un show extérieur, indique Mikey. C’est 100 % gratuit. Ils annoncent de la neige. J’espère que ce sera beau ! Il y aura huit artistes, dont Lydia Képinski (photo). C’est sûr que ça va brasser. On a un super groupe torontois, Kiwi Jr., qui est l’un de mes groupes préférés de l’année. Ils sont signés sur Sub Pop Records de Seattle. »

► Vendredi, dès 16 h, sous le viaduc Van Horne

Lary Kidd

Photo courtoisie

Le rappeur, fidèle complice de Loud, donnera un spectacle en compagnie d’Imposs et d’autres invités. Emma Beko et SLM se chargeront des premières parties. « Ce sera une soirée assez intéressante », dit Mikey.

► Vendredi, à 20 h, au Club Soda

Clodelle

Photo courtoisie

Découverte par plusieurs lors de l’émission Occupation Double dans l’Ouest, Clodelle est une chanteuse et mannequin qui a lancé son premier album, Gemini, plus tôt cette année. Le disque trilingue a été réalisé par Claude Bégin. Lili-Ann De Francesco et Chiara Savasta compléteront le programme de la soirée. « Un spectacle all girl rock », dit Mikey.

► Samedi, à 20 h 30, au National