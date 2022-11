«Mettons fin à la suprématie des combustibles fossiles»

À la COP27, le Canada a dépêché des représentants de la compagnie de pipelines Enbridge, des géants pétroliers Cenovus, Imperial Oil et Suncor et de RBC, qui était en 2020 la cinquième banque investissant le plus dans les énergies fossiles à l’échelle mondiale.

Selon le quotidien britannique The Guardian, plus de 600 lobbyistes des énergies fossiles sont présents à la COP27 – une augmentation de 25 % par rapport à la COP précédente. Depuis toujours, l’industrie des hydrocarbures est présente en plus grand nombre et est plus unie que les groupes représentant la société civile, les peuples autochtones et des pays du Sud, qui ne sont pourtant pas à blâmer pour la crise climatique.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a aussi invité des représentants des peuples autochtones, des jeunes et des syndicats. Il faut cependant rappeler que depuis 30 ans, l’influence démesurée du secteur des combustibles fossiles n’a cessé de retarder l’action climatique, entre autres en minimisant l’importance des changements climatiques et en dissimulant des preuves de son rôle prépondérant dans le réchauffement de l’atmosphère.

Une question de justice

Fondamentalement, il s’agit d’une question de justice. Alors que les gens subissent le prix faramineux de l’essence et l’inflation, les sociétés pétrolières et gazières engrangent partout des profits records. Selon Amnistie internationale, ce secteur a reçu, en 2015 seulement, des subventions de l’ordre de 5300 milliards de dollars américains – l’équivalent de 10 millions par minute – puisées directement des poches des contribuables.

Alors que le dérèglement climatique s’accélère, ce sont les populations autochtones, racisées, pauvres et habitant les pays du Sud global qui sont les plus affectées par la crise. Les industries fossiles en sont directement responsables à travers leur influence injustifiée sur l’économie, les politiques, les réglementations et même la culture. Pour limiter le réchauffement de la planète à des niveaux viables, il faut rapidement mettre fin à l’hégémonie des combustibles fossiles qu’entretiennent le capitalisme, la suprématie blanche et le colonialisme. Dans un tel système, les peuples autochtones et les personnes de couleur sont les plus touchés.

Cette suprématie des combustibles fossiles, le Canada continue de la nourrir. Il est le seul pays du G7 à ne pas avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre depuis la ratification de l’Accord de Paris en 2015. En outre, le Canada a récemment approuvé un nouveau mégaprojet d’exploitation pétrolière au large de Terre-Neuve. De nouveaux pipelines sont également construits, souvent sur des territoires autochtones, suscitant des tensions dans les communautés rurales.

Le rôle de leader du Canada

À la COP27 et après, le Canada doit assurer son rôle et sa responsabilité de leader. Le Canada doit réclamer un accord international visant à accélérer l’élimination progressive des combustibles fossiles et plafonner les émissions du secteur des hydrocarbures en s’appuyant sur des données probantes (en fixant une tarification rigoureuse de la pollution). Nous devons nous rallier aux propos d’António Guterres, secrétaire général des Nations unies, et imposer un impôt sur les profits exceptionnels des entreprises fossiles. Il faut aussi absolument indemniser les personnes des pays du Sud et d’autres régions affectées durement par les pertes et dommages causés par la combustion excessive de carburants fossiles.

La science prouve qu’un monde meilleur est possible ; les recherches de la Fondation David Suzuki montrent comment transitionner vers un réseau électrique propre à 100 %, fiable et abordable, d’ici 2035.

À la COP27, mettons fin une fois pour toutes à la suprématie des combustibles fossiles. Ce sera difficile, mais c’est la seule voie vers un avenir viable.

Severn Cullis-Suzuki, directrice générale de la Fondation David Suzuki

Références :

Investissements fossile de RBC :

https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf page 10

The Guardian :

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/10/big-rise-in-number-of-fossil-fuel-lobbyists-at-cop27-climate-summit

COP27 :

https://unfccc.int/cop27

Délégation du Canada :

Https://financialpost.com/commodities/energy/ruffing-some-feathers-at-cop27-canada-includes-oil-and-gas-companies-in-its-delegation

L’action climatique sapée et retardée :

https://greystonebooks.com/products/the-petroleum-papers

Accord de Paris :

https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris

Imposer un impôt sur les bénéfices exceptionnels des combustibles fossiles :

https://www.reuters.com/business/environment/polluters-must-pay-says-un-chief-urges-taxes-help-climate-victims-2022-09-20/

Exploitation pétrolière massive en mer :

https://www.cbc.ca/news/science/bay-du-nord-oil-activists-1.6544464

Recherches de la Fondation David Suzuki :