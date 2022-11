P-A Méthot et ses invités au Théâtre Capitole: Un party de Noël comme dans le temps

À quoi ressemblera notre temps des Fêtes, maintenant que nous avons le droit de se rassembler ? Si on fie au party de Noël de P-A Méthot, lundi soir, au Théâtre Capitole de Québec, les festivités de l’après-pandémie seront comme celles d’antan.

On va manger de la dinde, aller à la messe de Minuit, giguer et chanter des classiques du répertoire québécois. Comme dans le bon vieux temps.

Adepte des soirées thématiques, P-A Méthot a déjà organisé des partys des années 80, des années 90 et disco au fil des ans, en y invitant des humoristes et chanteurs avec toujours l’objectif de faire vibrer notre fibre nostalgique.

RENÉ BAILLARGEON/AGENCE QMI

La suite logique, et s’on étonne qu’il ne l’avait pas fait encore, c’était le party de Noël.

À voir l’ambiance du tonnerre qui régnait dans le Capitole lors de ce spectacle qu’on verra bientôt à la télé, ce qui explique pourquoi le rendez-vous avait été fixé en plein milieu du mois de novembre, la formule a du potentiel.

Traditionnels

L’humoriste gaspésien et ses invités n’ont pourtant pas cherché à réinventer le temps des Fêtes. Du côté fdes monologues, à peu près tout le monde s’en est tenu à des thèmes traditionnels. Pensez au Temps d’une dinde, de Hi Ha Tremblay, mais dans une version actualisée. Pas franchement original, mais diablement efficace pour un public hilare et exceptionnellement participatif à six bonnes semaines du réveillon.

P-A Méthot a lancé la soirée en se remémorant les repas de Noël en famille, où on côtoie des gens qu’on ne veut pas voir le reste de l’année. Dominique Paquet s’est penché sur l’enfer du magasinage au centre d’achat tandis que Mélanie Ghanimé, lasse des faux ongles et des faux cils, a plaidé pour qu’on « slaque le guidounage ».

S’inspirant de l’émission Infoman, Pierre-Luc Pomerleau a fait crouler de rire le public grâce à ses annonces loufoques d’items de Noël repérées sur Market Place, français laborieux inclus.

RENÉ BAILLARGEON/AGENCE QMI

RENÉ BAILLARGEON/AGENCE QMI

Market Place est essentiel parce que, dit-il, pour quiconque veut réduire ses dépenses de cadeaux, il y a mot à retenir : seconde main. Oui, en un mot. Comme dans « secondmin », tel que vu dans une des annonces présentées par Pomerleau aux côtés des « chienne sa » (chain saw), « quas quête » (casquette) et myrouère (miroir).

Parfois, on se demande si les gens qui publient sur les sites d'annonces font exprès pour écrire si mal et apparaître dans un numéro d'humour.

Une gigue battle était aussi au programme. L'ancien participant de Révolution, Justin Jackson, n'a fait qu'une bouchée de Dominic Paquet.

En chansons

Philippe Laprise et Jérémy Demay, le plus tordant du groupe avec son monologue sur les Québécois qui vont passer Noël dans le sud, et Richardson Zéphyr sont aussi venus railler le temps des Fêtes au cours de cette soirée qui a connu certains de ses meilleurs moments en musique.

La bonne idée : demander aux artistes musicaux de jumeler une pièce traditionnelle québécoise à une reprise pop d'ici ou d'ailleurs. Ludovick Bourgeois a enchainé 23 décembre et Pourquoi t’es dans la lune tandis que Guylaine Tanguay a yoddlé Sur la grande côte avant de partager Cotton Eye Joe avec P-A Méthot.

Clairement déjà dans l’esprit des Fêtes, les spectateurs ne se sont pas fait prier non plus pour danser et chanter La cuisinière avec Yves Lambert et What Is Love avec Damien Robitaille.

Mélissa Bédard n’a eu ensuite qu’à cueillir comme un fruit mûr ce public enflammé en lui offrant, à titre de dernière pour la route, une version rassembleuse de C’est la vie, de l’artiste algérien Khaled.