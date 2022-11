Petit rebrassage de cartes chez les officiers parlementaires du PLQ

Le départ de Dominique Anglade a rendu nécessaire un léger rebrassage de cartes chez les libéraux. Monsef Derraji hérite de la fonction de leader parlementaire et Virginie Dufour de celle de leader parlementaire adjointe.

Filomena Rotiroti demeure whip en chef de l’opposition officielle et Enrico Ciccone reste président du caucus.

Il y a quelques semaines, l’ex-cheffe Dominique Anglade avait fait de Marc Tanguay son bras droit en le nommant leader parlementaire.

Devenu chef par intérim, le député de LaFontaine a confié cette fonction à celui qui était jusqu’alors son adjoint, Monsef Derraji.

«Nos officiers sont déjà au travail afin de préparer la session parlementaire. L’équipe libérale jouera son rôle d’opposition officielle avec rigueur et dynamisme afin de porter la voix de celles et ceux qui font notamment face à la hausse du coût de la vie. Nous défendrons les intérêts de toutes les Québécoises et de tous les Québécois de partout au Québec», a déclaré le chef libéral Marc Tanguay dans un communiqué de presse.

Avec ces nominations, le mystère demeure entier quant à ce que fera la députée Marie-Claude Nichols, exclue du caucus libéral quelques jours après les dernières élections.

La mise au ban de Mme Nichols avait déclenché une série de critiques à l’endroit de Dominique Anglade, qui a finalement décidé de démissionner quelques jours plus tard.

Tout juste nommé à l’intérim, Marc Tanguay avait énoncé sa volonté de ramener la députée de Vaudreuil au bercail.

Une rencontre a eu lieu dimanche, d’où aucune information n’a filtré jusqu’à présent.