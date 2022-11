Plusieurs animaux abattus par des intrus au Parc Oméga

Des animaux auraient été abattus par deux individus qui se sont introduits dans le Parc Oméga, à Montebello, en Outaouais, jeudi soir.

Deux hommes, âgés de 47 et 21 ans, ont été arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et font face à des accusations pour avoir tué des animaux et s’être introduit de façon illégale dans le parc animalier.

Les individus se seraient introduits dans le parc vers 21h30.

Un agent de sécurité les a aperçus et a contacté les policiers.

À leur arrivée, ils ont arrêté les deux hommes et ont trouvé trois carcasses de sanglier et une de wapiti dans le véhicule des deux hommes.

Gracieuseté Facebook/parc omega

Des armes ont aussi été saisies par les policiers.

«Lors de l’infraction, il y avait un gardien de sécurité qui travaillait. [...] lorsqu’il a vu les gestes, il est intervenu rapidement et a appelé les policiers qui ont été en mesure d’arrêter ces gens-là. On parle d’un endroit protégé et privé, donc évidemment, la chasse est interdite à cet endroit», explique Marc Tessier, porte-parole de la SQ.

La direction du parc confirme l’événement, mais refuse de le commenter.

«Suite à une entrée par effraction, jeudi en soirée, des individus ont été interceptés par les forces policières. L’enquête suit son cours. Pour le moment, pour ne pas interférer avec l’enquête, c’est tout ce que nous pouvons divulguer comme information», indique Billie-Prisca Giroux, chargée des communications au Parc Oméga.