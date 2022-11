Photo courtoisie

Bravo à Québec International (QI), qui a reçu, le 7 novembre dernier lors du coup d’envoi de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le prix Maurice-Pollack pour le volet «Petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés)». Ce prix, remis par la Fédération des chambres de commerce du Québec et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, honore les entreprises qui, par leurs pratiques innovantes en gestion de la diversité ethnoculturelle, ont des retombées positives en matière d’efficacité et d’équité dans leurs activités et communautés. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Johanne Hinse, présidente du CA de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Janaïna Amide, directrice service aux entreprises, Marie-Josée Chouinard, directrice principale, Attraction et rétention de talents QI, et Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Un geste de cœur

Photos courtoisie

En 2020, à l’âge de 53 ans, Bryan Marsh est victime d’une crise cardiaque. Traité à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) – Université Laval, et ensuite au Pavillon de prévention des maladies cardiaques de l’Institut, il souhaite poser un geste concret pour montrer sa reconnaissance aux équipes qui lui ont sauvé la vie et qui lui ont permis de se remettre sur pied. Il choisit de réaliser un défi d’envergure, celui d’entreprendre, seul, une double traversée de l’Atlantique sur un petit voilier de 28 pieds, baptisé W Le Petit Bateau Bleu au Cœur Fringant, avec l’objectif d’amasser des fonds pour la Fondation IUCPQ. Deux ans plus tard, après plus de 200 jours en mer en solitaire, après une deuxième crise cardiaque cette fois en Guadeloupe qui a nécessité un retour à Québec pendant deux mois, il est de retour sur la terre ferme avec un chèque de 50 000$ pour la Fondation IUCPQ.

Un triplé de 867

Photo courtoisie

Félicitations à Christian Nolet (photo), de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui a réalisé, le vendredi 4 novembre dernier au Boule-O-Drome Rive-Sud, à Lévis, deux parties parfaites et un triplé total de 867 aux petites quilles. Il s’agit de sa meilleure performance à ce jour, lui qui joue aux quilles depuis une quinzaine d’années. Son exploit est survenu au sein de la Ligue du vendredi soir. Sa sœur Nicole me précise que Christian s’est empressé de téléphoner à sa mère, Gertrude, pour lui raconter son exploit, elle qui a déjà réalisé des parties parfaites au sein de la même ligue en 2015, à l’âge de 92 ans.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 novembre 1962. Réélection du Parti libéral du Québec de Jean Lesage (63 sièges) avec le slogan électoral «Maîtres chez nous». L’Union nationale ne fait élire que 31 députés. Sur la photo, Jean Lesage est entouré de René Lévesque, qui devient ministre des Ressources naturelles, et de Paul-Gérin Lajoie, ministre de la Jeunesse.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jacques (Coco) Fortin (photo), ex-animateur radio de Québec, 70 ans... Dominique Turgeon, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Les Moulins de Lafayette Lebourgneuf... Gérald Fillion, journaliste spécialisé en économie (RDI), à la télé et à la radio de Radio-Canada, 48 ans... Taylor Hall, 1er choix des Oilers d’Edmonton en 2010, attaquant des Bruins de Boston (LNH), 31 ans... Jules Villeneuve, fils du pilote automobile Jacques Villeneuve et de Johanna Martinez, 16 ans... Serge Postigo, comédien, acteur, chanteur et animateur, 54 ans... Charles III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que de quatorze autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances et fils aîné de Feu Elizabeth II, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 novembre 2021: Pierre Reid (photo), 73 ans, député libéral de la circonscription d’Orford à l’Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2018... 2020: Max Gros-Louis, 89 ans, grand chef de la nation huronne-wendat durant 33 ans... 2018: Aldée Cabana, 83 ans, chercheur, professeur, doyen et sixième recteur de l’Université de Sherbrooke, de 1985 à 1993... 2017: Jack Blessing, 66 ans, acteur américain de cinéma et de télévision (Éclair de lune)... 2016: David Mancuso, 72 ans, disc-jockey américain et pionnier du monde des DJ... 2015: Jean-Yves Labonté, 77 ans, le parrain du vélo à Québec... 2014: Jane Byrne, 81 ans, qui fut la première femme élue maire de Chicago (1979-1983)... 2007: Jean-Marc De Mondehare, 62 ans, ex-Banque Royale (RBC) à Québec... 2002: André Cailloux, 82 ans, grand-père Cailloux à la télévision... 2002: Charles Dupuis, pionnier belge de la bande dessinée francophone, éditeur de Spirou... 1947: Joseph Allard, 74 ans, violoneux, considéré comme le plus important du début du 20e siècle.