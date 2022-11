Sommet sino-japonais jeudi à Bangkok, le premier depuis trois ans

Le premier ministre japonais Fumio Kishida s'entretiendra pour la première fois jeudi en tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping en marge du Forum de l'Asie-Pacifique (Apec) à Bangkok, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement nippon.

«Le premier ministre Kishida doit tenir un sommet Japon-Chine avec le président chinois Xi Jinping le 17 (novembre) à l'occasion du sommet de l'Apec», a déclaré Hirokazu Matsuno devant la presse.

Les deux dirigeants ne se sont encore jamais rencontrés en tête-à-tête. Ils s'étaient parlé au téléphone en octobre 2021 peu après l'arrivée de M. Kishida au pouvoir au Japon.

Le dernier sommet entre des dirigeants des deux pays remonte à décembre 2019, quand l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe avait rencontré M. Xi à Pékin.

La Chine et le Japon ont célébré en septembre le cinquantenaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques, mais dans une ambiance plutôt fraîche en raison de nombreux points de crispation, notamment les tensions sino-américaines autour de Taïwan, alors que Tokyo est un fidèle allié de Washington.

La Chine et le Japon, respectivement deuxième et troisième économies mondiales, sont d'importants partenaires commerciaux, mais leurs rapports se sont considérablement dégradés ces dernières années, Pékin affichant des ambitions grandissantes en Asie-Pacifique.

Le Japon se plaint régulièrement de l'activité maritime chinoise autour des îles Senkaku, administrées par Tokyo mais que Pékin revendique sous le nom de Diaoyu.

«Il existe encore de nombreuses questions et préoccupations entre la Chine et le Japon, ainsi que de nombreuses possibilités», a dit lundi M. Matsuno.

«Il est nécessaire d'établir des relations constructives et stables entre le Japon et la Chine grâce aux efforts des deux parties (...), tout en affirmant ce qu'il faut affirmer et en appelant (la Chine) à agir de manière responsable», a-t-il ajouté.