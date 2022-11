Stupéfiant Luc Langevin

Avec des numéros de téléportation, d’apparition et de disparition d’objets, Vérités, le nouveau spectacle de Luc Langevin, est sa proposition la plus audacieuse et accomplie.

L’illusionniste était de retour dans sa ville natale, lundi, pour présenter à la Salle Albert-Rousseau la première de son troisième spectacle solo.

Avec Vérités, Luc Langevin passe à un autre niveau avec des numéros élaborés et stupéfiants qui s’apparentent à ceux du maître David Copperfield.

« On perçoit juste 10 % de ce qui est devant nous. Il faut donc venir voir le spectacle dix fois pour tout voir », a-t-il dit, avec humour.

Durant Vérités, Luc Langevin fait apparaître toutes sortes d’objets, dont une moto et un avion, recrée sur scène une activité de couple choisie au hasard, et sans qu’il le sache, puis il se téléporte de la scène au lobby de la salle et même pas mal plus loin.

Tout au long des 90 minutes de Vérités, Luc Langevin interagit avec le public.

Il sollicite la participation en invitant des gens à monter sur scène et en donnant certaines directives à ceux dans la foule. Ce qu’il fait avec aise et avec un bel humour.

Confondre les « JP »

Dans un de ces numéros, il fera voyager un vingt dollars provenant du public à une amie d’une spectatrice, rejointe virtuellement, dans le confort de sa résidence. Un billet avec exactement le même numéro de série. Stupéfiant.

Et des numéros stupéfiants, ce n’est pas ça qui manque dans Vérités. On a beau chercher les trucs, il n’y a rien à comprendre. Le public, lors de ses interventions, effectue des choix, qui ne peuvent pas, comme le dirait les « JP », ces sceptiques, comme il les appelle, être organisés avec le gars de vues.

Un numéro fort amusant et divertissant, en fin de spectacle, mettant en vedette un jeune qui deviendra invisible, durant quelques moments, en témoigne.

On a même eu droit à un clin d’oeil à la montre détectrice de mensonges de l’émission La Petite vie.

Seul petit bémol, certaines projections, en début de spectacle, fonctionnaient moins bien en raison des éclairages devant les écrans.

► Luc Langevin sera de retour à la Salle Albert-Rousseau, avec son spectacle Vérités, les 19 février et les 11 et 12 mai 2023.